Pe 5 decembrie 2026, între orele 10:00 și 14:00, Asociația Fight for Animals și Rapido Street Food își unesc forțele și invită cetățenii la un eveniment dedicat celor care vor să ajute, să doneze sau să cunoască animăluțe care caută o familie.

„Scopul evenimentului este să strângem hrană pentru animalele din adăpost și să le oferim iubitorilor de animale ocazia de a cunoaște îndeaproape cățeii disponibili pentru adopție. Voluntarii Fight for Animals vor fi prezenți pentru discuții sincere despre adopția responsabilă, dar și pentru a oferi sfaturi celor interesați de salvarea și protecția animalelor”, au anunțat organizatorii.

Se poate dona: hrană uscată pentru câini și pisici adult; hrană uscată pentru juniori; conserve și hrană umedă; pături, așternut pentru pisici, pad-uri, litiere, boluri, jucării, lesă, zgardă, hamuri.

„La fața locului se va găsi și o urnă de donații, pentru că sprijinul financiar susține toate lucrurile esențiale din spatele unui adăpost: tratamente, operații, intervenții de urgență, transport, hrană și munca de zi cu zi care nu se vede, dar contează enorm. Dacă vrei să adopți un cățel, procesul este simplu și transparent: întâlnești animăluțele, discuți cu voluntarii despre personalitatea și nevoile lor, vedeți împreună dacă există o potrivire, iar dacă totul se aliniază, actele de adopție responsabilă se completează pe loc”, mai punctează organizatorii evenimentului.