Artista ceramistă, Ileana Horoba Danci, se ambiţionează de un deceniu şi jumătate ca în preajma sărbătorilor de iarnă să aducă împreună artiști, creatori talentati și oameni frumoși, care cred în darurile făcute cu suflet, nu pe fugă. Îi este alături şi soţul, Ionuţ Horoba, dar şi alţi oameni inimoşi. Sunt 15 ani de când, în prag de decembrie, „ne deschidem sufletul către o lume în care timpul încetinește, iar darurile capătă sens și poveste”, spune Ileana Horoba Danci. Anul acesta, Târgul Darurilor de Crăciun a ajuns la ediţia a 15-a, „o tradiție crescută din dragoste pentru frumos, pentru lucrul făcut cu mâna și cu inima și pentru comunitatea minunată din Baia Mare”. Târgul va fi deschis în perioada 4 – 6 decembrie, între orele 10-19.

Timp de trei zile, Galeria Várvédő din Baia Mare (vis-a vis de Turnul Ştefan) devine locul în care creatori, artiști și producători își dau întâlnire cu cei care vor trece pragul Târgului Darurilor de Crăciun. Fie că sunteţi în căutarea acelui cadou unic pentru cineva drag, fie că vreţi pur și simplu să simțiţi spiritul autentic al sărbătorilor într-o atmosferă caldă și relaxată, aici veţi găsi: bijuterii de autor și accesorii statement – din porțelan pictat cu aur, cristale, mărgele sau elemente reinventate contemporan; cosmetice naturale, săpunuri și lumânări – create cu grijă din ingrediente atent selecționate; obiecte de decor și artă textilă – de la vase sculp­turale turnate manual, până la broderii jucăușe și ii cusute cu respect pentru tradiție.

La Târgul Darurilor de Crăciun, „fiecare obiect are un creator în spate, o poveste reală și o energie bună pe care o duci mai departe atunci când îl oferi. Nu este doar un loc de cumpărături, ci o întâlnire de suflet între oameni care prețuiesc calitatea, autenticitatea și bucuria simplă a momentelor petrecute împreună. Le mulțumim din suflet gazdei minunate, sponsorului generos, partenerilor inimoși și tuturor celor care ne-au trecut pragul și ne-au susținut în acești ani. Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de atmosfera caldă a sărbătorilor, să descoperiți obiecte unice, arome autentice și cadouri cu poveste, pregătite cu migală de expozanți aleși pe sprânceană”, au transmis organizatorii.

Participanţi veniţi în premieră şi daruri inedite



O surpriză delicios de pufoasă pentru cei mai mici dintre vizitatori vine la această ediție aniversară din partea Maraque – Jucării croșetate cu suflet. Maria și Elias sunt din Oradea și aduc cu ei spiritul ludic și drăgălășenia care „ne vor face să zâmbim și pe cei mai mari dintre noi”. „La început a fost doar un hobby de seară, un colț de relaxare după o zi obișnuită de muncă. După doi ani, a ajuns să fie parte din mine. Astfel, creez zilnic, ochi cu ochi, jucării care nu sunt doar obiecte, ci mici povești cu suflet. Fiecare piesă are felul ei de a fi și nu există două la fel. În acest timp, am avut bucuria să aduc zâmbete pe chipul a sute de oameni — de la cei mai mici, care îmbrățișează totul cu entuziasm, până la cei mai în vârstă, care se bucură de o amintire caldă —, dar și celor care îmi descoperă munca pentru prima dată. Lucrez dintr-un fir de pluș extrem de moale, genul acela de textură care te cheamă pur și simplu să o atingi. La stand vei găsi atât jucării mici și simpatice, precum brelocurile, cât și cele mai mari jucării croșetate vreodată de mine”, relatează Maria din Oradea.

La Shiny Beads By Irina, povestea se naște din magia lucrului de mână și din dragostea pentru arta delicată a mărgelelor.

„Suntem un mic atelier independent, un loc liniștit unde fiecare pereche de cercei și fiecare creație prind viață încet, mărgea cu mărgea, sub atingerea mâinilor noastre. Credem că bijuteriile sunt mai mult decât simple podoabe, ci mai degrabă amintiri purtate aproape de suflet, pline de emoție, căldură și semnificație. De la creații discrete, menite să îți lumineze fiecare zi, până la piese spectaculoase care fură toate privirile, fiecare colecție este făurită cu migală și respect pentru frumusețea autentică a mărgelelor. Alegem cu grijă materiale de calitate și împletim un strop de visare în fiecare detaliu, pentru ca atunci când porți o bijuterie Shiny Beads, să simți că porți o piesă unicat, creată parcă anume pentru tine”.

Shiny Beads vine pentru prima dată la Târgul Darurilor de Crăciun.



Ștefan și Raluca, un cuplu de creatori care face cu pasiune și asumare o muncă pe cât de grea, pe atât de frumoasă, vine pentru prima dată la Târgul Darurilor de Crăciun. Vor aduce cu ei „Grădina Beton/ Ghivece Unicate din Beton”. „În decembrie, ieșim din atelier și venim la Târgul de Darurilor de Crăciun ca să vă arătăm cât de cald, de versatil și de viu poate fi acest material atunci când nu este forțat să intre într-un tipar. Vei vedea cum aceeași compoziție, lucrată cu grijă pentru calitate, poate deveni atât un suport delicat în care arde liniștit o lumânare în serile de iarnă, cât și o farfurie sau un bol cu aspect minimalist, pe care odihnesc ramuri proaspete de brad și kokedame de sezon. Iar lângă ele, vei găsi vazele și ghivecele noastre de mari dimensiuni, în forme și culori deosebite”, spun creatorii de ghivece din beton.

Brandul Atelier Magisa by Cristina Ilies ajunge la Târgul Darurilor de Crăciun.



Magisa creează genți în concept unicat. La Târgul Darurilor de Crăciun va expune pentru prima dată, iar colecția se numește „Flora Blooming”, și este povestea unei idei care a prins rădăcini și a înflorit în timp. Colecția reunește noblețea brocardului , autenticitatea pânzei de casă și eleganța pielii naturale , îmbinând tradiția cu rafinamentul și celebrează feminitatea în toate formele ei, delicată și puternică, romantică și în­drăz­neață.

Diana și Ștefan vin din comuna Bratca, județul Bihor, unde și-au construit o viață din a carei energie își trage seva fiecare obiect/proiect ce iese din mâinile lor. Sunt acel gen de creatori pe lângă care nu prea ai cum să treci fără să-i remarci. Vor fi prezenți pentru prima dată la Târgul Darurilor de Crăciun.