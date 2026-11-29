• ACS HC Buzău – CS Minaur Baia Mare 37-35 (20-15) •

CS Minaur a suferit a doua înfrângere stagională în deplasarea de la ACS HC Buzău, unde a cedat cu 37-35 (20-15), însă nu a pierdut și poziția secundă în Liga Zimbrilor. Chiar dacă la un moment dat băimărenii au recuperat din handicap și au egalat, elevii antrenați de Nuno Farelo nu au mai putut evita înfrângerea în meciul din etapa 9.

În primele 23 de minute, cele două echipe au mers umăr la umăr, diferențele de scor fiind foarte mici. La acel moment, tabela indica 14-13 pentru gazde. Ulterior, apărarea Minaurului a întâmpinat probleme, în special în zona centrală, iar buzoienii au profitat de spațiile create. Un rol important în atacul gazdelor l-a avut Virbauskas, care a contribuit decisiv la majoritatea golurilor, fie prin aruncări, fie prin pase decisive și obținerea unor aruncări de la 7 metri, iar gazdele au avut un avantaj de cinci goluri la finalul primelor 30 de minute – 20-15.

După pauză, Minaur a arătat mai bine în defensivă și a început să recupereze din diferență. Băimărenii au muncit pentru a reveni în joc și au restabilit egalitatea, 28-28, în minutul 47. Din păcate, momentul bun nu a fost continuat. Gazdele au marcat de patru ori consecutiv, iar la scorul de 32-28, în minutul 52, misiunea echipei băimărene devenise foarte dificilă. HC Buzău a învins cu 37-35, două puncte care o aduce la numai un punct în spatele Minaurului – 12 vs. 13.

Sâmbătă, CS Minaur joacă ultimul meci acasă împotriva campioanei Dinamo București, ocupantele pozițiilor 2 și 1 în acest moment.

Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” Buzău. Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator FRH: Adrian Rentz Dima (Galați). Aruncări de la 7 m: 9-3 (transformate: 6-1, au ratat: Broască, Gogola, Mosic, respectiv Diocou și Pavlov). Minute de eliminare: 8-10.

CS Minaur: D. Makaria (12 intervenții, a apărat 2 de 7 m), Sîncu (o intervenție) – Forsberg 9, Diocou 8, T. Botea 5, Kotrc 5, Klis 3, Bordeanu 3, Nagy 1, Pavlov 1 (din 7 m), Lornstad, Fotache, L. Sabou. Nu au jucat: E. Pop, Adoreanu Kraiger, Ardelean. Antrenor: Nuno Farelo.