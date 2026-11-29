• Știința Explorări Baia Mare – Rapid București 0-3 (14-25, 19-25, 19-25) •

Evoluție modestă a voleibaliștilor de la Știința Explorări în cadrul etapei 7 a Diviziei A1 la volei masculin. Sâmbătă, băimărenii au fost învinși clar acasă de Rapid București – 0-3 (14-25, 19-25, 19-25), într-un meci controlat de la început până la final de către echipa vizitatoare.

În urma acestui nou insucces, situația din ierarhie a rămas neschimbată, toate contracandidatele Științei Explorări având o situație identică în etapa a șaptea, eșecuri pe linie.

Știința Explorări joacă următoarea etapă tot pe teren propriu, în compania ultimei clasate, Universitatea Cluj, adversar contra căruia elevii lui Liviu Râpeanu trebuie sau ar trebui să acumuleze trei puncte. Întâlnirea are loc miercuri, 2 decembrie, începând cu ora 16.00.

Știința Explorări: Badea 4 p (2 blocaje), A. Ion 10 p, Ciatău 4 p, Kowalewski 4 p (2 ași, un blocaj), Suson 6 p, Walawender 3 p (2 ași, un blocaj), Urian (libero). Au mai jucat: Drobnic 6 p, D. Pop 2 p. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț.

Au arbitrat: Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș) și Paul Szabo Alexi (Oradea). Observator: Gheorghiță Mitrașca (Zalău).