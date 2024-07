Minciuna la rang de artă

Din motive ce ne scapă, dar care dau apă la moară conspiraţioniştilor, factorii de decizie şi indirect presa care-i citează trag la minciuni cu o detaşare greu de crezut. Sunt debordanţi în a minţi, apoi se prefac habarnişti când se află. “Clar consilierii au greşit”. Numai între cele mai recente ştiri importante din plan naţional şi internaţional sunt strecurate minciuni grosolane care ne dau serios de gândit. Facem o listă, consultând ştirile corecte şi serioase de la Hotnews.ro?

„Firma care produce mașina pe care Putin i-a dăruit-o lui Kim folosește piese sud-coreene. Sedanul de lux Aurus a fost menit să întruchipeze priceperea internă a Rusiei și dependența redusă de tehnologia și bunurile importate”. Cum ar veni, maşina pur sânge rusă e parţial sud coreeană.

„Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că Turneul Eras al lui Taylor Swift nu este singurul care menţine inflaţia ridicată în zona euro, transmite CNBC”. Ne-am liniştit, ne cresc preţurile, accizele, a săltat iar combustibilul, din cauza dragii de Taylor Swift. Da’ de ce nu stă ea acasă la ea, să nu ne dezechilibreze economia? O gogonată demnă de cărţi de economie.

„Tribunalul București l-a achitat pe Alexandru Cumpănașu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale din anul 2019, care era acuzat că a mințit că are studii superioare, pentru a obține un post de expert IT într-un proiect finanțat din bani europeni și organizat de Ministerul Dezvoltării și SNSPA”. Cică e nevinovat, a semnat ca primarul.

„Podul de la Brăila, din nou în reparații. Banda 1 a fost decopertată pentru că s-a vălurit asfaltul, însă între timp au apărut probleme și pe banda 2”. Asta nu e mincină în sine, cât vorbeşte despre fală şi nepricepere. E cam la nivelul drumurilor asfaltate sau refăcute din Maramureş, unde totul e perfect, dar circuli tot pe hopuri, pentru că niciun canal nu e la nivelul drumului, sunt ba sus ba jos. Dar drumul e nou. Doar circuli ca pe gropi.

„Aproximativ 80% din locuitorii Fâșiei Gaza sunt în prezent strămutați, potrivit coordonatorului umanitar al ONU pentru acest teritoriu, care s-a declarat profund îngrijorată de noile ordine de evacuare emise de armata israeliană”. Şi iar se dovedeşte cât e de slabă Lumea în faţa Israelului împotriva căruia n-ai voie să ridici o pană, că devii pe loc antisemit. Şi se dovedeşte ce-am bănuit de la început, că vor urmări să facă Gaza istorie, s-o depopuleze masiv.

„Mai mulți consilieri ai președintelui american Joe Biden au justificat prestația foarte slabă a acestuia în dezbaterea prezidențială cu Donald Trump prin faptul că actualul ocupant al Casei Albe are probleme în a da randament după ora 16”. Superbă asta. Păi o să cerem să se oprească, dom’le, evenimentele mondiale, la ora 4, că nu reacţionează corect Mr. Biden. Dar v-am aminti reacţia lui Bush Jr, cum citea el poveşti copiilor şi l-au anunţat că au căzut Gemenii…cum a stat ca un idiot minute întregi, fără reacţie. Da’ să nu le mai dăm veştile proaste, decât cele bune?

„Emilia Șercan a dezvăluit că actualul secretar adjunct al NATO a plagiat prin traducere, fără vreun fel de atribuire și fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush”. Aici am avea o problemă, doamna pare cumva virtuoasă, dar ceva fir roşu urmăreşte dezvăluirile ei… ceva nouă ne dă cu virgulă. Apar la fix, la timp, pentru a compromite pe unul-altul. Cât despre preşedintele de-o noapte, cel cu „Mihaela dragostea mea”, părerea era gata formată, nu se schimbă cu un plagiat.

Rămâne însă întrebarea. Cât din ce ni se oferă ca ştire nouă, jurnaliştilor, Dvs-cititorilor e minciună/mizerie/ manipulare/bullshit? Ce fel de jocuri fac mai marii lumii şi de ce ne cred atât de tâmpiţi?