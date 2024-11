PAMFLET ☺ Fabulă prezidențiabilă neaoșă

A fost odată ca niciodată, cam pe când se îmbina românismul cu naționalismul și cu patriotardismul, o țară frumoasă, neguvernabilă dar vorba aia, când Poporul e întrebat o dată la 4 ani ce vrea și vrea prostii, de ce nu?

Se făcea că se întreceau ca să fie „șeful codrului”, unde se fură ca atare, animăluțele pădurii cele mai cele. Nu, nu s-a găsit un Urs ca lumea care să conducă țara. Nici un cerb falnic. Nici un lup puternic sau un râs, că celelalte animăluțe au furat patentul și s-au organizat ele în haită. Așa că uite, candidații. Unul e Mistrețul. Vorbește prostii, e incult, nu știe decât grohăitul său neaoș, nici o altă limbă. N-a umblat la școală, dar are Școala Vieții. E ironic deja cu cei ce-l întreabă una-alta, e sigur pe el, chiar infatuat puțin. Minte, se prinde singur cu minciuna. Dar e puternic, are haita în spate, așa cum ziceam. A apărut apoi, revenit din țări străine nouă, Șarpele. Are cică ferma lui. De minat voturi. Nu cu boți, cum s-ar cuveni, ci cu ro-boți, că doar îs de pe-aci. E prostănac, se în­că­pă­țâ­nea­ză să zică ce nu trebuie chiar și când nu trebuie. A obosit, dar e învățat să piardă. Dar nu tace, e gata să zică iar ceva ce îi face rău, cu seninătate. Avem apoi Bursucul, el e tăcut, blajin, molcom, chiar de se dă războinic. Cică de bursuc trebuia să ne ferim că e rău la nervi, dar zic italienii că nu, n-a fost erou de război cum zice gura lumii. Scrie cărți în schimb. Face gafe și el, e foarte nesigur. Tot așteptăm să se enerveze să zică una-alta. Dacă nu zice, să înțelegem că are o înțelegere cu Mistrețul, e din haită? Ar mai conta Găinușa de pădure. Cochetă, sugerează fostă frumusețe. Dar vorbește la prostii de se crucesc și ale ei orătănii, din ogradă. Dacă ar sta doar ca păpușa ar câștiga mai mult. Când începe cu zodii, cu horoscoape, te și gândești cum e mai rău…să ai șef al codrului prost, ce nu vorbește nici măcar limba lui, altul ce vorbește rusa, altul ce nu vorbește ori alta care vorbește prostii și face zodiace președinților în pauzele de cafea? În fine, Buldogul. La început a lătrat, a spus pros­tii pe bandă rulantă, de l-a râs tot codrul. Apoi, i s-a spus să tacă. Să stea deoparte și să asiste la caft. Asta face, spre surprinderea tuturor. Șansele lui cresc cu cât tace mai mult, la fel ca ale găinușei…dacă ar tăcea.

Restul animăluțelor cu ambiții nu se pun. Nu-i bagă nimeni în seamă. Or vorbi corect, chiar și limbi străine, dar nu sunt credibili. Atât au încercat să conteze că au convins lumea că Nu. Întrebarea e… ce ne facem noi cu așa coloratură? Păi nu suntem noi în pom, vorba Semnal M?

Urâm să avem dreptate

Nu ne dăm mafalde… dar v-am zis? Așa-i că v-am zis? Când a început să se vorbească de Centura Băii Mari, de la Bușag până…la drumul spre Mogoșa, am zis că visează, că e exagerat. Când au zis de 3 poduri, peste Lăpuș și Săsar, am întrebat…la ce bun? Acum, noile vechi oficialități alături de urbaniști constată că era plan faraonic. Ideea e să descongestionăm Dura, Hatvanul, nu să redesenăm harta Maramureșului! Am mai zis și că dea­supra orașului Baia Sprie și în Satu Nou de Sus, oamenii au avertizat că acolo alunecă dea­lurile, să nu se apuce de drumuri c-or curge în vale. Acum, se constată că planurile au fost ușor faraonice. Nu că n-ar fi arătat superb un drum de la Bușag până dincolo de Baia Sprie. Asta n-o contestăm… să fi intrat din Bușag și să ocolim pe bune orașul. Dar… intrăm în criză, o să avem bani de piramide?

Ușor exagerat, dar se poartă

La intrare în orașul- stațiune turistică montană de Maramureș ce se zbate să devină stațiune de schi, e un stand de…steaguri aurite. Exagerat. Am întrebat edilul, a ridicat din umeri, a zis că așa se înțelege campania de unii. Adică Borșa nu vrea să renunțe la kitsch nicicum, chiar dacă are șansa unei reinventări. Bine, fie!

Supergafe la supercandidați

Ciucă nu renunță la cota unică de 16%, deși ea e de 10%. Geoană zice că nu are fermă de boți, ei sunt ro-boți, că el e patriot, lucrează cu români.

Doar patronul e evreu. ÎPS Teodosie nu candidează, dar parc-ar candida…face la fel de multe prostii. Consilierul lui e arestat preventiv, a furat 3 milioane din banii bisericii. Dumitru Buzatu n-a luat mită un milion de lei, am văzut noi prost în filmarea clară. Nu lua, dădea și nu era mită, era cadou. Și nu erau bani, erau prune. Un agent de penitenciar băimărean a fost arestat, primise pachet din Spania și era cu droguri, nu cu tortilla cum ne așteptam cu toții. Da’ oare…dezvoltăm ideea sau ne ținem gura? OK, tăcem. Vă amintiți de Corina Crețu? Frumușică, via nea Ion Iliescu, via Colin Powell? S-a plictisit de atâta amar de bani europeni, de funcții de comisar. A fost numită pur și simplu direct președinte al AMEPIP, superagenția abia creată ce va controla companiile de stat. Ce frumooos… awwww…. ce frumos, ce retragere elegantă din Europa spre casă, în superpost superbarosan. Ne dau lacrimi de feisbuc, zău.

Nu, n-au fost dezinformări

A fost o încercare a feroviarilor de a face transfer spre privați, ceea ce au reușit. „În ciuda tuturor dezinformărilor, ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii a anunțat ferm că secția de circulație Salva – Vișeu de Jos – Sighetu Marmației rămâne deschisă. De anul viitor, cinci perechi de trenuri vor circula pe ruta Cluj-Napoca – Beclean pe Someș – Salva – Vișeu de Jos – Sighetu Marmației! Ieri, operatorul de transport Interregional a testat cu succes un tren modern pe acest traseu. Acest automotor va putea transporta până la 150 de călători, oferind confort și siguranță pentru toți cei care aleg trenul” – ne spun politicienii de stânga.

Da, a trecut pericolul, deocamdată. Dar tot trebuie reparată linia. Cea mai bună dovadă că nu se voia închiderea decât un mic baubau, unde aveți dreptate, e că recent s-a modernizat gara din Vișeul de Jos. De ce ai face gară modernă când tu închizi linia? Aaaa, s-o dai cadou unor firme terțe da, aia tocmai s-a petrecut.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.