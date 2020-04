„Elevilor mei le e dor de școală”(prof. Tatiana Cauni)

Tatiana Cauni – profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, laureat MERITO 2019 – povestește în cele ce urmează despre cât de dificil a fost atât pentru elevii ei, cât și pentru ea să se adapteze noului stil de predare-învățare, fără interacțiunea față în față, ci doar în mediul digital. Însă, cu optimism și creativitate, a reușit să-și impulsioneze elevii determinându-i să fie curioși și dinamici. Cât privește Cafenelele MERITO, îndrăgite atât de mult de către profesorii din Maramureș, prof. Tatiana Cauni a reușit deja să orânduiască online o primă astfel de întâlnire, etichetată nu doar cu succes, ci și ca o excelentă „terapie” în aceste zile de izolare socială.

• În liceu exista deja o platformă online de aproape trei ani

Reporter: Cum reușești să susții cursurile în această perioadă? Ce aplicații folosești?

prof. Tatiana CAUNI: Din păcate, această perioadă nu este confortabilă pentru niciunul dintre noi fie că suntem profesori, fie elevi, fie părinți, fie pur și simplu persoane care nu avem o legătură directă cu educația. Nu cred că e cazul să spun și eu ca toată lumea „Bine ar fi fost să avem o platformă de învățare valabilă la nivel național, cu acces facil pentru toți factorii implicați în acest proces educațional”, e tardiv. Așa că trebuie fiecare dintre noi să ne descurcăm pe cont propriu, eventual ținând cont de diferite recomandări cu care suntem bombardați din toate părțile. Faptul că în liceul meu (Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare) exista o platformă online, pe care o accesăm de aproape trei ani, a fost un lucru bun, pentru că în timpul foarte scurt am știut cum să fim aproape de elevii noștri. Platforma are câteva module care te ajută să ții legătura cu elevii din clasele tale (acestea, clasele, sunt trecute în contul tău de profesor, iar elevii au un cont individual de accesare a modulelor de pe platformă), de exemplu: teme, mesaje, chestionare etc., module pe care le pot vizualiza elevii, părinții lor, dar și ceilalți colegi profesori.

R.: Ce metode ai la îndemână pentru a face cursurile online atractive pentru elevii tăi?

prof. T.C.: În prima săptămână, a fost cel mai greu, evitam comunicarea verbală cu ei pentru că nu mă simțeam pregătită să le răspund la întrebări, pentru că nu aveam răspunsuri (sunt și dirigintă de clasa a XII-a), dar cine avea? Nici acum nu cred că avem răspunsuri clare, dar facem eforturi să ne obișnuim cu această situație, atât cât se poate. Astfel, că am abordat cea mai „cuminte” metodă, să spun așa, trimiteam teme prin mesaje, pe platformă (mesajele au posibilitatea să atașezi fișe), filmulețe, documente pdf, poze etc.) elevilor, păstram comunicarea cu părinții tot prin mesaje și răspundeam tuturor nelămuririlor legate de teme. Prima săptămână a fost rezonabilă, primeam teme la timp, cred că ei (elevii) au luat totul ca pe „o mică vacanță în care vor dormi mai mult, vor scăpa de ore, profesori etc., o vacanță de care, considerau ei, aveau nevoie”.

• „Mi-am dat seama că aveau nevoie să vorbească între ei”

prof. T.C.: Însă, începând cu a doua săptămână deja erau plictisiți, nu înțelegeau de ce primesc atât de multe mesaje cu teme, nu știau să-și drămuiască timpul, erau obosiți continuu, nu puteau ieși, nu puteau socializa, și așa au început întârzierile la trimisul temelor, revoltele între ei, apoi în mediul online, apoi au început mesajele că vor la școală, că le e dor de ore, de colegi etc.. Atunci mi-am spus că trebuie să schimb ceva și în conținutul temelor trimise spre ei, dar și în atitudinea mea. Mă gândeam că va fi o perioadă lungă, în care nu ne vom vedea și nu doream să-i pierd, să pierd contactul cu ei, să se detașeze de tot ce înseamnă școală. Cu adolescenții uneori e mai greu să lucrezi, alteori mai ușor, depinde de situație. Mi-am dat seama că aveau nevoie să vorbească între ei și am început să le dau teme creative, „provocări” pe paginile proiectelor noastre („Aripi de poveste”, „Visuri în troler”), unde ei să posteze, să facă mici conferințe, să se întâlnească, să negocieze rezolvarea temelor, să caute împreună soluții, să se vadă. Apoi, am început să utilizez Zoom-ul, deoarece platforma Adservio încă nu are un modul de întâlniri face-to-face.

R.: Cum e percepută de către elevi această schimbare de la cursurile față în față la învățarea virtuală? Care e feedback-ul lor până acum?

prof. T.C.: Dat fiind situația actuală, nu avem soluții pentru mersul la școală, așa că trebuie și noi să ne adaptăm la învățarea virtuală. Cu siguranță nu este comod nici pentru elevi și nici pentru profesori acest tip de învățare, pentru că nu știm cum să o gestionăm. Elevii spun că dăm foarte multe teme și aici se vede lipsa de comunicare, colaborare între profesori. Cred că toți (elevi, profesori, părinți, autorități) ar trebui să învățăm ceva din această situație. Nu vreau să dau „rețete” de cum se poate face, pentru că nu le dețin. Dar știu, că cel puțin noi, profesorii, ar trebui să nu mai fim atât de orgolioși, să nu credem că le știm pe toate și să începem să învățăm, în primul rând, unii de la alții.

• „și colegilor mei le lipsesc întâlnirile de la Cafenelele MERITO, le lipsește comunicarea”

prof. T.C.: Eu am încercat, acum, să țin cont și de cum sunt acești adolescenți din punct de vedere emoțional și să-i întreb ce ar dori să lucreze online. Platforma Adservio are un modul de Ches­tionare și când am intrat în vacanță le-am trimis elevilor mei (clasele a IX-a, a XII-a: 165 de elevi) un chestionar cu cinci întrebări: „Au fost obositoare temele la română?”, „Doriți din când în când și teme creative?”, „Cât timp aloci din zi temelor la română?”, „Credeți că lectura vă ajută în formarea voastră?”, „Propuneți alte teme la română”. Concluzia a fost că, în proporție de 90%, preferă temele creative, că doar 60% din ei știu să-și gestioneze timpul, iar timpul alocat temelor la română a fost între 1-3 ore, cu specificarea că am trimis o singură temă pe săptămână la materia mea. La întrebarea „Propuneți alte teme la română”, trebuie să recunosc că m-am amuzat și eu un pic, pentru că am constatat că nu duc lipsă deloc de imaginație. În concluzie, elevii mei, în proporție de 95%, preferă cursu­rile față în față, le e dor de școală, de colegi, de gălăgia din pauze, de zumzetul din curtea liceului, de orele de sport, de profesori, de prieteni.

R.: Ce s-a întâmplat cu programul Cafenelelor MERITO? Au trecut și ele în spațiul digital?

prof. T.C.: Cred că eu am fost cu o viteză în minus în tot ce a însemnat activitate online, din toate punctele de vedere. Foarte greu m-am adaptat situației, am trecut de la furie, la apatie, apoi frustrare… și nici acum nu sunt împăcată cu mine sau cu realitatea, dar fac un efort să mă adaptez. Cred că așa au fost și elevii. Cred că noi, adulții, ar trebui să dăm dovadă de mai multă empatie (o valoare pe care ar trebui să o educăm mai mult la elevii noștri). Astfel că abia în 14 aprilie am avut prima Cafenea MERITO virtuală, cu profesori din licee diferite (Maramureș, Sălaj), pe Zoom, pentru a vorbi despre noi și cum am putea să ne ajutăm, susținem, în această realitate greu de digerat. Astfel, am constatat că și colegilor mei le lipsesc întâlnirile de la Cafenelele MERITO, le lipsește comunicarea. O să vă spun cuvintele Paulei Chende, învățătoare la Colegiul de Arte, care a participat la Cafeneaua MERITO – „Cafeaua servită azi împreună a fost de-o savoare cum rar întâlnești”.

• resurse MERITO, în sprijinul profesorilor și al elevilor

R.: Cum poate veni proiectul MERITO în sprijinul vostru, al profesorilor, și, apoi, al elevilor în această criză generată de coronavirus?

prof. T.C.: Cei din MERITO și Romanian Bussines Leaders au propus o platformă Intuitext pentru această perioadă. Este vorba despre „ScoalaIntuitext” și „ExamenulTau”, gratuite în perioada aceasta. „ScoalaIntuitext” prezintă resurse de învățare pentru toate noțiunile, jocuri de fixare și evaluare pe fiecare unitate de învățare la Română și Matematică pentru fiecare clasă, de la clasa I la clasa a IV-a. În curând, va exista și o pagină a profesorului. „ExamenulTau” este o platformă de pregătire pentru examenul de Evaluare Națională. Apoi, pentru noi, cei din Comunitatea MERITO, se organizează webinarii de susținere, în care se invită diferiți specialiști. Așa am avut posibilitatea să vorbim cu Angi Ionescu, fondator „The Mind”, și cu Mircea Miclea, profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, urmate de Cafenele interne unde discutăm despre aceste webinarii. E confortabil și minunat, în același timp, să știi că cineva are grijă de tine (Măriuca Talpeș, liderul proiectului MeERITO și Cosmin Chiriță, managerul proiectului MERITO se străduiesc foarte mult să ne fie nouă bine) și că încearcă să te ajute să depășești în ritmul tău această situație, nu foarte ușor de gestionat. Indirect, prin noi, cei de la MERITO ajută și comunitățile noastre și pe elevii noștri, pentru că noi putem face Cafenele MERITO virtuale (în comunitățile noastre), unde să aducem aceste exemple de bună practică și să-i ajutăm, la rândul nostru, pe colegii noștri în ges­tionarea stresului și a emoțiilor nu întotdeauna constructive.