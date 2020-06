50 milioane lei pentru apicultură

Apicultorii sînt sfătuiţi să amelioreze albinele în rasă curată, nu prin încrucişarea albinei româneşti (Apis mellifera carpatica) cu alte rase sau cu hibrizi de albine. Selecţia este făcută de regulă chiar de apicultori, prin selecţie artificială, în funcţie de producţia de miere pe stup, dar şi după alte criterii (blîndeţe, rezistenţă la frig etc.). De la o familie de albine se recoltează pe an pînă la 50 kg de miere şi produse apicole (în echivalent valoric). Mierea reprezintă 95% din producţie, la care se adaugă polen, propolis, lăptişor de matcă, ceară, venin şi apilarnil, dacă apicultorul se decide că merită să le recolteze.

Cele mai utile insecte sînt albinele, avînd funcţie economică importantă, de polenizare a culturilor entomofile şi a pomilor fructiferi, alături de bondari, muşte, furnici, viespi etc.

În această perioadă, apicultorii se află în pastoral, la salcîm (frigul a făcut ca recolta să fie foarte slabă (spre zero!), albinele avînd nevoie de hrană artificială). Pe la mijlocul lunii iunie, urmează să înflorească teiul.

A fost demarat Programul Naţional Apicol, suma pe anul 2020 fiind de 50 milioane lei (de aceşti bani pot beneficia şi apicultorii persoane fizice). Statul susţine cumpărarea de medicamente pentru combaterea varoozei, cumpărarea de cutii noi şi alte materiale apicole, repopularea şeptelului apicol şi decontarea analizei fizico-chimice a mierii. Cererea se depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Maramureş, pînă la 1 august 2020.

În lunile iunie şi iulie, albinele culeg nectar din florile de salcîm, tei (teiul cu frunza mare, teiul pucios şi teiul argintiu), coriandru, muştar, facelia, rapiţă, floarea-soarelui (la şes), zmeur, zburătoare, flori de fîneaţă (la deal şi munte). Apicultorii trebuie să ia măsuri de prevenire a roirii naturale.

