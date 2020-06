Absolvenții trebuie să se înscrie în evidențele AJOFM

În termen de 60 de zile de la absolvire, absolvenții sunt așteptați să se înscrie în evidențele AJOFM în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilită­ților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, aceștia pot beneficia de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale (Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa și Tg. Lăpuș) ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt: carte de identitate – copie (PDF; jpg) certificată conform cu originalul către titular; actele de studii – Adeverință eliberată de la Secretariatul Instituției școlare care atestă absolvirea – copie(PDF, jpg) certificată conform cu originalul; declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă – Declarație stare de sănătate. Termenul de 60 de zile pentru înscrierea la AJOFM Maramureș a început pe 30 mai 2020. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.