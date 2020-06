Rezultate deosebite la Școala Populară de Artă într-un an școlar atipic

Final de an școlar la secția Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș. A fost un an presărat cu momente dificile, cu un început “furtunos” care a stat sub semnul comasării instituției și cu un sfârșit atipic, marcat de activitatea online. Cu toate acestea, profesorii, părinții și elevii se declară mulțumiți de rezultatele obținute. Ca dovadă a efortului depus și a implicării sunt cele peste 50 de premii obținute în acest an școlar de cursanții școlii. Mai mult, succesele nu au lipsit nici în perioada pandemiei când competițiile s-au derulat online. Despre cum a fost acest an la Școala Populară de Artă, aflăm de la șeful secției, profesor Lucian Iluț.

“Un an cu mult pozitivism”

R: Final de an școlar la secția Școala Populară de Artă. Cum a fost în opinia dvs acest an școlar, unul puțin mai atipic din toate punctele de vedere, având în vedere reorganizarea instituției, apoi perioada stării de urgență?

L.I.: Salutăm cititorii Graiul Maramureșului, cu toții ați fost alături de noi în această perioadă. A fost un an cu foarte mult pozitivism. De asemenea, un an în care am reușit ca la nivel de instituție să colaborăm foarte bine cu managerul instituției, Ștefan Mariș, la care am găsit multă înțelegere față de ce înseamnă școala, necesită­țile profesorilor la clasă. Am putut să avem și rezultate pe măsură.

R: Câți elevi au frecventat cursurile în acest an școlar?

L.I.: Peste 380 de elevi au urmat cursurile școlii noastre. Am avut 60 de zile de predare online. Am reușit să acoperim integral numărul de ore, medii încheiate, cursuri finalizate. Examenele s-au desfășurat în sistem online. La școală am constituit comisii care i-au evaluat pe elevi. A fost un an în care am obținut peste 50 de premii, dintre care vreo 15-16 trofee sau marele premiu, 14 locuri I, 14 premii II, 9 premii III, 2 mențiuni.

Inițiativă în premieră: cursuri online

R: Cum a fost acea perioadă în care cursurile s-au derulat online?

L.I.: În prima fază părinții, elevii și chiar noi, profesorii, am fost reticenți vizavi de această nouă metodă. Ne-am mobilizat și apoi am ajuns la un numitor co­mun, la o strategie de colaborare. Am fost avantajați și de faptul că la Școala Populară de Artă, predarea se face individual. Am reușit în func­ție de programul elevilor să găsim un orar co­mun, așa că, în cele din urmă, elevii au îm­bră­țișat cu entuziasm ideea. Feedbackul a fost unul pozitiv și din partea elevilor, dar și a părinților și profesorilor.

R: Au fost și competiții online la care au participat?

L.I.: În jur de 15 concursuri au fost ținute în mediul virtual, pe durata pandemiei. A fost un început bun și din partea participanților și a organizatorilor.

Planuri conturate

R: Vă gândiți acum la viitorul an școlar? V-ați conturat un plan în acest sens?

L.I.: Îi invităm cu drag pe toți cei care doresc să treacă pragul instituției. Din toamnă îi așteptăm cu brațele deschise. Mai mult, le oferim o garanție că și în situații de criză reușim să gestionăm situația și să ne ducem la capăt ceea ce ne propunem. Oferta e una variată: de la canto, la instrumente. Încercăm să avem din acest an și o catedră de percuție pentru că a fost o cerință foarte mare la nivel de Baia Mare pentru acest segment.

Impresii de la profesori

Impresii despre momentele semnificative din viața școlii din acest an școlar, dar și despre perioada stării de urgență au fost așezate pe hârtie și din partea altor dascăli ce predau la Școala Populară de Artă.

Premii în perioada de pandemie

Profesoara de canto-muzică ușoară, Codruța Lupșe, consideră că în cele două luni în care s-a predat online, activitatea nu a avut de suferit. Din contră, elevii au obținut și în această perioadă, premii importante la concursuri online.

″A fost o perioadă extraordinar de benefică. Pentru mine e primul an în această instituție. Părinții au fost foarte mulțumiți de modul în care elevii și-au putut continua activitatea. La început am fost sceptică. Dar și noi, profesorii, părinții și elevii ne-am mobilizat. Orele au decurs normal. În această perioadă am avut și câteva premii, la un concurs internațional desfășurat în mediul online, ″Muzica ne poate uni″ și într-adevăr ne-a unit. Am adus trei premii Școlii Populare de Artă, trofeul, premiul I și premiul al II-lea″, a spus profesoara de canto-muzică ușoară, Codruța Lupșe.

Elevii, mult mai interesați pentru studiul individual

Profesorul de vioară, Vasile Cordea, conducătorul orchestrei școlii, a observat mai mult interes din partea învățăceilor pentru repetiții.

″M-am bucurat enorm în această perioadă, deoarece am observat o creștere a interesului elevilor în ce privește studiul individual. Majoritatea elevilor mi-au spus: domnule profesor, acum am mai mult timp de studiat decât atunci când mergeam la școală. M-am bucurat mult pentru acest fapt. A fost o perioadă complicată, dar am ameliorat dificultățile prin predarea online. În acest an școlar am reușit să înființăm orchestra Doina Maramureșului care are în componență peste 50 de elevi ai școlii și asta mă bucură enorm. Pe parcursul anului școlar, am avut peste 20 de spectacole. După aprecierile venite din partea părinților, elevilor, era nevoie de o astfel de orchestră. Abia aștept să ne reluăm activitatea și să putem concerta. Suntem nerăbdători să evoluăm într-un concert cu public. Elevii așteaptă cu nerăbdare reluarea spectacolelor″, a spus profesorul Vasile Cordea.

Ne-am adaptat rapid la mediul online, dar a lipsit emoția

Profesoara de canto-muzică populară, Diana Bledea Cârlig, consideră că alternativa de a preda online a fost bine-venită. A existat însă un inconvenient: a lipsit emoția. ″Am transformat casele noastre în săli de cursuri, pentru că muzica e în sufletul nostru și nu am fi putut să stăm departe de pasiunea noastră. Ne era dor unora de alții. Ne-am adaptat ra­pid la repetițiile în fața monitorului de calculator. A lipsit acea emoție, pentru că arta implică o anumită emoție, în rest copiii și părinții au fost mulțumiți că școala a continuat. M-am bucurat că în această perioadă, elevii au fost foarte implicați. Și-au dorit mult să obțină și premii, astfel încât au participat la concursuri cu specific canto popular și am avut rezultate frumoase: Marele Premiu obținut de Patricia Moldovan la un concurs, Iulia Vlad a câștigat un premiu frumos la un concurs de pricesne″, a adăugat Diana Bledea Cârlig.

“Nu știu dacă actuala societate are nevoie de oameni sensibili”

Profesorul de instrumente de suflat, Gusti Marc, s-a adaptat și el tehnologiei pentru a putea preda online. Crede că a reușit în cele din urmă să facă față provocării din mediul virtual. ″Elevii sunt cel mai bun barometru, ei pot să spună dacă am făcut bine ceea ce am făcut sau nu am reușit. Mai ales elevii care sunt mai departe de Baia Mare au fost dornici să parcurgă aceste cursuri online. Avem elevi din Maramureșul Istoric, dar și din Satu Mare. Ei nu au mai avut de făcut naveta, așa că le-a prins bine acest mod de lucru. Aceasta a fost partea bună a predării online. Per ansamblu, am reușit să ne achităm de datorii, dar nu ne-am dori să se mai desfășoare în acest fel activitatea. E altfel interacțiunea cu elevii, față în față. În continuare elevilor le place arta, vor să învețe ce e frumos. Arta te sensibilizează, te face mai uman, dar nu știu dacă actuala societate are nevoie de oameni sensibili″, a spus profesorul Gusti Marc.