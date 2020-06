Orașul Borșa primește o nouă față cu bani de la UE și de la Guvern

În ultimii șase ani, orașul de la poalele Munților Rodnei trece printr-o continuă schimbare. Actualul primar, împreună cu echipa pe care și-a format-o, continuă „pe drumul cel bun”, în sensul că a acordat o mai mare atenție investițiilor finanțate prin fonduri europene. Astfel, cu bani europeni în oraș s-au modernizat drumuri, școli, săli de sport, iar exemplele ar putea continua.

„Borșa parcurge o etapă a schimbării, a modernizării, a investițiilor. Ne-am dori să putem face mai repede și mai bine pentru borșeni, numai că etapele unui proiect trebuie parcurse cu răbdare pentru ca totul să fie în conformitate cu cerințele europene, iar acest lucru înseamnă timp prețios. Avem o echipă de specialiști care aprofundează constant toate modificările în legislația românească și europeană, care este la curent cu tot ce trebuie pentru ca proiectele implementate sau cele care sunt în curs de implementare să fie finalizate la timp și în mod exemplar”, spune Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.

Proiecte implementate, finanțate cu fonduri de la UE

Reabilitare DC 8 – 4,5 mil. euro proiect finanțat prin POR 2007-2014

8 km de drum comunal între Centrul orașului și Cartierul Baia Borșa. Rețea de canalizare și colectare a apelor pluviale cu guri de captare, alee pietonală pe ambele părți, pistă de biciclete, parapeți de protecție, marcaje și indicatoare rutiere.

Construire Centru de zi pentru persoane vârstnice – 500 mii euro – proiect finantat prin POR 2007- 2014

Clădirea are 26 de locuri în camere de 2, 3 și 4 paturi cu grup sanitar individual, Sală polivalentă cu 60 de locuri, bucătărie, sală de mese, cabinet medical. Este amplasat în zona centrală, pe Strada Ștrandului.

Centru de informare turistică – 158 mii euro proiect finanţat prin Masterplanul de turism 2007-2014

Clădire modernă, independentă energetic, cu mobiler și aparatură specifică, sală de prezentare oferte turistice, birou de primire, pagină de web, etc.

EDU 1000 – 800 mii euro proiect finanțat prin POCU 2014-2020

1.000 de copii din Borșa și Vișeu de Sus beneficiază de condiții speciale de pregătire AfterSchool (transport, masă caldă, cursuri, programe de divertisment). Totodată s-au modernizat sălile de sport de la Școala nr.4 și Școala nr.8, Biblioteca școlii nr. 9 și mai multe săli de clasă de la Școala nr.7.

Reabilitare termică blocuri Tineretului și Independenței – 530.000 euro proiect finanțat prin POR 2014-2020

S-a reabilitat blocul IPEG din centrul orașului, de pe Aleea Tineretului și blocul cu 3 nivele din Baia Borșa, de pe strada Independenței: acoperiș, fațadă, demisol, tâmplărie, iluminat scară bloc cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

„Pe lângă aceste proiecte realizate pentru confortul borșenilor mai avem câteva care sunt finanțate și urmează să fie implementate în cel mai scurt timp. Ne axăm pe mai multe direcții: de la turism până la infrastructură sau ecologie. Borșa este într-o continuă dezvoltare, iar borșenii, majoritatea plecați pot să facă o comparație obiectivă cu ce au în țările unde lucrează și cum trebuie făcute lucrurile acasă. Nu putem să-i dezamăgim, mai ales că au trecut zeci de ani după 1989 în care au primit doar promisiuni și nimic sau aproape nimic concret”, mai spune Ion Sorin Timiș.

Terase belvedere – 1,5 mil. euro, Proiect finantat prin POR 2014 – 2020

În cadrul acestui proiect se vor construi o terasă belvedere cu panoramă de 360° spre Munții Rodnei, cu sală de prezentare și zonă de servicii. La acestea se adaugă o terasă cu panoramă de 180° spre Munții Maramureșului, un refugiu montan cu 8 locuri și dependințe și un refugiu Salvamont.

Reabilitare/modernizare Școala nr. 9 – 2,3 mil. euro prin POR 2014- 2020

Proiectul se compune din reabilitatea Școlii nr. 9, corp B, extindere școală corp B, construire clădire multifuncțională cu sală de spectacole, bibliotecă și cabinete de pregătire. Se va mări capacitatea școlii de la 300 de locuri la 500 de locuri. Școala va fi independentă din punct de vedere energetic.

Protecție pădure – 750 mii euro prin Fondul de Mediu

20% din suprafața forestieră aflată în proprietatea Primăriei Borșa va intra într-un program de protecție (interzise tăierile de arbori) pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Iluminat public – 250 mii euro prin Fondul de Mediu

Înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu corpuri noi pe sistem LED și montarea de sisteme de telegestiune a punctelor de aprindere.

„Nu putem ignora nici fondurile, substanțiale, primite de la Guvern pe diferite programe de dezvoltare. Cu ajutorul acestora am reușit să revigorăm cultura în oraș, să reabilităm o mare parte din infrastructură, să achiziționăm mijloace de transport pentru elevii navetiști. Numeroasele drumuri pe care le-am făcut la București, de multe ori săptămânal, nu au rămas fără rezultat. Colegii mei din Primărie au elaborat kilograme de documentație pentru unele proiecte, dar pot să spun că a meritat efortul făcut. Avem proiecte cărora nimeni nu le dădea nicio șansă de finalziare și care acum sunt realizate în proporție de peste 80%. Suntem pe drumul cel bun și trebuie să continuăm la fel”, explică primarul.

Modernizare Casa de cultură – 425 mii euro prin CNI

Vechea Casă de cultură, construită în anii ’60, a fost reconstruită. S-au păstrat arhitectura veche și elementele specifice construcțiilor din Maramureș. Dispune de o sală mare de spectacole cu 212 locuri, sală mică de spectacole cu 30 de locuri, dependințe, Cinema 3D.

Construire pod peste Râul Cisla – 380 mii euro prin PNDL 2

Podul face parte din culoarul șoselei ocolitoare a orașului, are 28 de m lungine, două benzi pe sens, alei pietonale și face legătura între DN18 și Cartierul Râturi

Rețea de canalizare și stație de epurare – 3,5 mil. euro prin PNDL 2

Proiectul cuprinde construirea unei stații de epurare modulare în zona Gară, a rețelei magistrale de canalizare în lungime de 13 km. Traseul rețelei de canalizare este pe Străzile Forestierilor, Bogdan Vodă, Libertății, Ștrandului, Floare de Colț, Victoriei, Vasile Alecsandri, Gruiul lui Dan, Apelor, Crângului, Obraței, Doamnei și Alexandru Ioan Cuza. Va deservi peste 5.000 de gospodării din Borșa și va prelua și apele menajere din Cartierele Baia Borșa și Rotundu unde sunt încă 2.500 de gospodării.

Asfaltare străzi zona Pietroasa – 1,6 mil. euro prin PNDL 1

Proiectul cuprinde asfaltarea Străzilor Rodnei, Sânzienelor, Avram Iancu, Pietroasa, Gârle, Capra Neagră și Albinelor în lungime totală de 11 km. Amenajarea de alei pietonale pe Străzile Albinelor, Gârle, Sânzienelor și Rodnei. Rețea de colectare a apelor pluviale pe Străzile Avram Iancu, Sânzienelor, Capra Neagră și Rodnei.

Apărări de mal Pârăul Negoiescu – 760 mii euro prin Fondul de Rezervă al Guvernului 2015-2016

2.100 m de apărări de mal, refacerea a 52 de podețe de acces la locuințe, construirea a 3 noi poduri de acces spre locuințe, praguri de fund și parapeți de protectție, asfaltare stradă.

Microbuze școlare (2 buc) – 50 mii euro prin Ministerul Dezvoltării

În cadrul Programului Transport Gratuit pentru elevi au fost achizionate două microbuze școlare pentru elevii care fac naveta la școlile de centru din cartierele mărginașe ale orașului.

Construire Telegondolă și pârtie olimpică de schi – 18 mil. euro prin Masterplanul de Turism 2016-2021

2,6 km de instalație de transport pe cablu de tip telegondolă cu 8 locuri și capacitate de transport de 1800 persoane pe oră. Pârtie olimpică de schi în lungime de 2.850 m, grad de dificultate roșu, cu o lățime medie de 55 m. Instalație de zăpadă artificială cu 33 tunuri fixe, lac de acumulare cu stații de pompare. Instalație de nocturnă pentru schi pe timp de noapte. Parcare etajată.

„Niciun efort depus pentru borșeni nu este inutil, deși mulți dintre concetățenii mei consideră că problemele lor sunt cele mai importante și pentru că nu au fost tratate cu celeritate ei au fost ignorați. Nu este așa. Cu răbdare vom ajunge cu asfaltul și canalizarea și la ultima casă din oraș, dar așa cum am mai spus, nu se poate face în câțiva ani ce s-a neglijat în câteva zeci de ani. Pot însă să îi asigur pe borșeni de un singur lucru: Continuăm, împreună, pe drumul cel bun!”, a concluzionat Ion Sorin Timiș.

Mirela Chira