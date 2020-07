În Remetea Chioarului • Proiecte cu fonduri europene de aproape 40 milioane lei

Administrația locală din comuna Remetea Chioarului a absorbit, în ultimii 4 ani, aproape 8 milioane euro, bani proveniți din finanțări europene pentru mai multe proiecte edilitare de infrastructura rutieră, utilități, cultură și sănătate. Concret, primăria a semnat contracte de finanțare pentru 7 proiecte de finanțare, aflate în diferite stadii de execuție.

„Comuna a absorbit finanțare pentru 7 proiecte europene, din 2016 și până în prezent. La toate sunt semnate contractele de finanțare, unele sunt în proiectare, altele în execuție. Avem contracte de finanțare semnate în cuantum de 38 milioane lei, ce reprezintă investiții certe în Remetea Chioarului. Noi am gândit ca fiecare domeniu important să beneficieze de investiții. Astfel, investim în domeniul sănătății, al educației, sportului, infrastructură. Deci practic am realizat o strategie care cuprinde prioritățile comunei, pentru fiecare localitate în parte. Concret, avem alimentări cu apă, drumuri agricole de 14 km – un milion euro din fonduri europene – proiect ce urmează a fi implementat, canalizare la care am ajuns în faza de licitație pentru execuție în localitatea, centru de comună, Remetea Chioarului, deocamdată, însă avem în proiectare și extindere rețea de canalizare care cuprinde încă două localități: Berchez, Berchezoaia și o parte din Remetea Chioarului. Nu am uitat nici reabilitarea dispensarului comunal, ce are o finanțare din fonduri guvernamentale. Și pentru acest obiectiv am emis autorizația de construire. Mai avem în execuție, aproape finalizate, și două cămine culturale în centrul de comună și Posta, cu finanțare de 500.000 euro, prin AFIR”, a declarat Călin Ovidiu Petrică, primar în Remetea Chioarului.