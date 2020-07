Percheziţii domiciliare la contrabandiştii de ţigări

Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 5 percheziții domiciliare în judeţul Maramureş, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de colectare, depozitare, transport și comercializare de țigări provenite din contrabandă.

În urma percheziţiilor, efectuate la domiciliile a 5 persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 77 de ani, a fost identificată și indisponibilizată cantitatea de 52.620 țigarete, care proveneau din contrabandă, în valoare de aproximativ 31.550 lei.

Amenzi şi ţigări confiscate

Tot miercuri, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au desfăşurat o altă acţiune pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigarete și evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare.

În cadrul acţiunii, au fost constate 4 infracțiuni privind contrabanda, fiind indisponibilizată cantitatea de 3.580 țigarete, de provenienţă ucraineană, însumând peste 2.100 lei.

Totodată, au fost verificați 4 agenți economici care desfășurau activitate în Baia Mare, în domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare, fiind aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.500 lei, pentru neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.

Sub supravegherea procurorului de caz, se efectuează acte de urmărire penală, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

A fost depistat tânărul care a furat

Miercuri, Poliţiştii Biroului de Investigaţii Cri­minale au identificat autorul furtului bunurilor destinate copiilor, produs în scara unui bloc de pe strada Petre Dulfu, din Baia Mare.

Este vorba despre un tânăr, de 17 ani, din municipiu. Prejudiciul a fost recuperat în proporţie de 75%, iar tânărul este cercetat pentru furt calificat.

Ordine de protecţie emise de poliţişti

• Baia Mare. O femeie, de 42 de ani, a fost ameninţată de către concubinul ei, care şi pe parcursul lunii iunie a agresat-o fizic.

• Băița de sub Codru. O femeie, de 76 de ani, a sesizat poliţia cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 41 de ani, fiind sub influența alcoolului, a agresat-o fizic şi totodată a ameninţat-o.

• Ocna Șugatag. Poli­ţiştii au intervenit la un scandal în familie, sesizat de către o femeie, de 36 de ani, ameninţată de concubinul ei, în vârstă de 41 de ani.

În toate cele trei cazuri poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie respectiv amenințare şi au emis ordine de protecţie provizorii împotriva agresorilor.