Sergiu Buș a semnat cu FCSB

Atacantul Sergiu Buș, care a evoluat ultima dată la Gaz Metan Mediaș, a semnat, marți, un contract pe trei ani cu FCSB și a fost prezentat într-o conferință de presă.

„A fost foarte scurtă negocierea. M-am decis cu soția cred că în zece minute. E o nouă provocare pentru mine, am fost un an la Gaz Metan, a fost un an greu, am calificat echipa în play-off, acum e încă o mare provocare pentru mine și anume luarea campionatului. Vreau să iau campioantul, sincer. Domnul Becali și staff-ul FCSB-ului, am simțit că mă doresc, pentru un fotbalist e cel mai important să simți că ești dorit și e mai mare ambiția să demonstrezi că meriți să fii aici. Nu mi-e frică de critici, pentru că o critică bună face cât două facultăți”, a declarat Buș.

Sergiu Buș, 27 de ani, a mai evoluat la CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, ASA Târgu Jiu, Corona Brașov, ȚSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Salernitana, Astra Giurgiu și Levski Sofia.