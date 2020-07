Peisaje portugheze din pandemie, surprinse de un băimărean

Din 2013, fotograful Cosmin Bumbuț, împreună cu jurnalista Elena Stancu, au început să călătorească în autorulotă și au creat proiectul „Teleleu“. Pandemia i-a prins pe drum, în Portugalia, timp în care Cosmin Bumbuț a realizat o serie de fotografii cu peisaje din mai multe zone unde au poposit în această perioadă. O serie exclusivă din aceste fotografii, reunite sub titlul Peisaje portugheze de pandemie, au fost expuse pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Cultural Român Lisabona.

″Pandemia ne-a prins în Portugalia, în autorulotă, în timp ce lucram la proiectul nostru despre românii din diaspora. Înainte și în timpul perioadei de izolare, pe care am petrecut-o, o parte din ea pe malul lacului Alqueva și o parte din ea la Mânăstirea ortodoxă română din Aldeia de Santa Margarida, am început să fotografiez peisaje. Să fotografiez peisaje a fost un mod de relaxare pentru mine. De regulă, fotografiez portrete pentru proiectele mele documentare. Primul lucru care m-a frapat în Portugalia a fost lumina. E o lumină specială aici, e total diferită față de lumina pe care am întâlnit-o în alte țări cu ieșire la mare sau la ocean. Peisajele acestea mi-au adus liniște într-o perioadă în care eu și toată lumea din jurul meu ne luptam cu anxietatea″, a relatat Cosmin Bumbuț

Cosmin Bumbuț a făcut fotografii de modă și publicitate până la 40 de ani, când s-a hotărât să lucreze doar la proiecte documentare. A publicat Bumbata, un album despre viața deținuților din Penitenciarul Aiud, care a primit două premii pentru design: premiul pentru carte-obiect la Concursul Naţional de Design în 2013 și premiul pentru Cea mai frumoasă carte ilustrată la Gala Bun de Tipar 2014. Bumbuț a câștigat mai multe premii de fotografie, printre care premiul I la secţiunea Arhitectură a concursului Sony World Photography Awards, competiția pentru fotografi profesioniști, cu proiectul Camera Intimă.

Este singurul fotograf român care a câștigat Premiul I la competiția Sony Awards pentru fotografi profesioniști. În palmaresul său figurează mai multe premii. În 2018, Cosmin Bumbuț a câștigat premiul Fotograful anului la secțiunea Fotografie Documentară cu două proiecte: imaginile din tabăra MagiCAMP și cele de la Penitenciarul Bacău. Cartea Acasă, pe drum. 4 ani teleleu, apărută în noiembrie 2017, la Editura Humanitas, a câștigat Premiul pentru Memorialistică la Premiile Observator Cultural 2018.