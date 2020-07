Drum reparat cu ajutorul enzimelor în Tulghieș!

O metodă de reparații a drumurilor, folosită în premieră pentru Maramureș, a fost aplicată pe un tronson experimental în satul Tulghieș, aparținător comunei Mireșu Mare. Aceasta presupune folosirea unor enzime în procesul de execuție. Avantajele acestei tehnologii sunt numeroase, față de metodele clasice.

Tehnologia cu enzime presupune costuri mult mai scăzute ale lucrărilor, utilaje puține, dar și o durată mai scurtă de timp pentru realizarea acestor lucrări: „Un lucru nou pentru Maramureş – o nouă tehnologie în construcţia de drumuri. Pe un lot experimental de 200 de metri, la intrarea în satul Tulghieş (comuna Mireşu Mare), am realizat o lucrare cu enzimele „Erzam” şi ”Dust-up”, folosite în Occident, mai ales în SUA”, a precizat Ioan Mătieș, primarul comunei Mireșu Mare. Această tehnologie este foarte folosită peste ocean, dar și în unele țări din Europa. La noi, mai puțin: ”În Maramureș este un lucru nou. Aceste substanțe (n.r. enzime) se folosesc de ceva vreme în România. Sunt făcuți aproape 280 km de drumuri cu ele. Avantajele acestei tehnologii sunt: viteza foarte mare de execuție, costuri foarte reduse ale lucrărilor, se folosesc foarte puține utilaje. În general folosim ce găsim in situ, adică la fața locului. Se creează un fenomen de stabilizare a solului foarte puternic, o impermeabilizare a solului și o împiedicare a ridicării prafului. Eu mă bucur că domnul primar al comunei Mireșu Mare este un om curajos pentru că a ales implementarea acestei tehnologii. Sperăm să vedem din ce în ce mai multe lucrări de acest gen în țară, deoarece avem nevoie de viteză, de repararea drumurilor cât mai rapidă. Uitați-vă și la fenomenele meteo care sunt din ce în ce mai agresive în țara noastră, inundații, viituri, așa că avem nevoie de soluții noi, de tehnologii noi. Acestea se folosesc în Statele Unite și în Occident de câteva zeci de ani. Aici, pe tronsonul de 200 de metri, am început să aducem pământul acum o oră, iar apoi mai durează maximum o oră până este gata tronsonul de drum, deci foarte puțin”, a explicat și constructorul.