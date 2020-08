Model de contract pentru tablete

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat modelul de contract pe care părinții îl pot completa ca să primească tablete prin programul național „Școala de Acasă”. Pot deveni beneficiari: elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate. Suplimentar, criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor sunt: elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum și pentru elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, dar și elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Tabletele vor fi încredințate elevilor și părinților după semnarea unui contract de comodat care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet. Durata contractului de comodat este de un an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă. Tabletele ar trebui să ajungă la elevi până pe 10 septembrie.