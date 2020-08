A apărut NORD LITERAR – număr dublu

Cu toată agitația pandemică, revista NORD LITERAR și-a păstrat cadența apariției. Adică lunar.

A intrat în obicei, ca în sezonul estival, pentru lunile iulie-august, să apară un număr dublu. Reamintesc, publicația ajunsă în al 18-lea an de viață, apare sub egida Consiliului județean Maramureș și a Uniunii Scriitorilor din România. Vă oferim sumarul acestui număr dublu. Constantin Cubleșan scrie despre noile apariții editoriale ale lui Vasile Muste și Ileana Urcan. Ioan Holban face o radiografie a viziunii lirice a lui Echim Vancea. A.I.Brumaru s-a apropiat de poezia marmațianului Ion Mariș. Săluc Horvat remarcă publicistica literară a lui Dumitru Micu. Daniela Sitar-Tăut ni-l prezintă pe Jean-Paul Dubois. Rubrica Orfeu îl are ca invitat pe Horia Bădescu. Ovidiu Pecican caută unele idei științifice la Lucian Boia. Delia Muntean ne prezintă intrarea în literatură a Danei Heuberger. Eugen Uricaru ne sugerează un proiect de țară. O poetă discretă, dar profundă este Gabriela Hurezean. Două pagini sunt dedicate poetului-academician Adam Puslojic din Belgrad, laureatul Premiului pentru promovarea și traducerea operei eminesciene – 2020. Laudatio – Mircea A. Diaconu. Un interviu cu poetul sârb a realizat Gheorghe Pârja. „Ca poet român, m-am născut în Maramureș,”declară Adam Puslojic. Ana Olos scrie despre proza Dianei Adamek. Ion Bălu despre poezia lui Nicolae Silade. Un fragment de proză semnat Valer Turcu-Iorga. Icu Crăciun ne prezintă teatrul lui Nicolae Breban. Andrei Pop, despre o carte-document, despre Dictatul de la Viena, de Nicolae Iuga. Eleva Andreea Dragoș ne descrie cum se alunecă în inima picturii. Poeme de Maria Grădinaru și Ștefan Herțeg. Lucian Perța îl ridică în parodie pe Horia Bădescu. Tatiana Dragomir traduce din Philip Roth. Vă doresc o plăcută lectură estivală. Să uităm de grijile zilnice, dar să nu uităm literatura. Revista poate fi procurată de la unele chioșcuri de difuzare a presei din Baia Mare.