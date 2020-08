Accident rutier cu trei răniţi în Sighetu Marmaţiei

Vineri, la ora 18, poliţiştii din Sighetu Marmaţiei au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe strada Lazu Baciului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule.

Poliţiştii au constatat că accidentul s-a produs pe fondul nerespectării distanţei regulamentare.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a trei persoane, cu vârste cuprinse între 41 şi 64 de ani, care au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind „zero”.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

15.000 lei amenzi, certificate şi permise reţinute

În weekend, poliţiştii din Borşa, Ulmeni şi Tăuţii Măgherăuş, împreună cu reprezentanţi ai RAR, au desfăşurat o nouă acţiune pe linia controlului stării autovehiculelor, respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice şi identificarea conducătorilor de autovehicule care circulă sub influența băuturilor alcoolice.

Poliţiştii au oprit pentru verificări peste 100 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 38 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 15.000 lei.

Ca măsură complementară poliţiştii au dispus măsura reţinerii a 7 certificate de înmatriculare şi 3 permise de conducere.

Dosare penale pentru infracţiuni rutiere

În weekend, poliţiştii rutieri maramureşeni au depistat pe drumurile publice din judeţ 13 bărbaţi şi o femeie care au condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără a deţine permis de conducere.

Rezultatele testărilor cu aparatele etilotest au indicat valori cuprinse între 0,50 şi 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.