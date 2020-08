CSM Sighetu Marmaţiei, deplasare la Satu Mare în turul 1 al Cupei României

Departamentul Competiţii a realizat împerecherea echipelor pe baza criteriului geografic în turul 1 al fazei naţionale a Cupei României, ediţia 2020-2021.

În faza inaugurală intră şi echipa desemnată de AJF Maramureş pentru a reprezenta judeţul la acest nivel. CSM Sighetu Marmaţiei va întâlni în deplasare pe Olimpia MCMXXI Satu Mare, echipa suporterilor şi care se doreşte a fi continuatoarea fostei Olimpii.

Cele 30 de dueluri din această fază a competiţiei, programate miercuri, 9 septembrie, de la ora 16.30, sunt următoarele: ACS Minerul Costeşti – CS Viitorul Dăeşti; CS Jiul Rovinari 2016 – ACSO Filiaşi; CSM Jiul Petroşani – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti; Club Sportiv Municipal Deva – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii; ACS Pobeda Stár Bisnov – ACS Fortuna Becicherecu Mic; ACS Poli Timişoara – CS Gloria Lunca-Teuz Cermei; CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei – SCM Zalău; CS Universitatea Alba Iulia – AFC Unirea 1924 Alba Iulia; CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca – FC Unirea Dej; CS Arieşul Mihai Viteazu – ACS Industria Galda de Jos; CS Unirea Ungheni 2018 – ACS Sticla Arieşul Turda; AFC Odorheiu Secuiesc – CSM Avântul Reghin; ACS KSE Târgu Secuiesc – ACS SR Municipal Braşov; ASC Olimpic Zărneşti – ACS Olimpic Cetate Râşnov; AS Gloria 2015 Corneşti – AS FC Pucioasa; SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CS Sporting Roşiori 2008; CSA Steaua Bucureşti – CS Baloteşti; ACSM Olteniţa – AS FC Agricola Borcea; AS Înfrăţirea Jilavele – ACS Recolta Gheorghe Doja; CSM Râmnicu Sărat – AFC Metalul Buzău; CS Victoria Cumpăna – CS Poseidon Limanu-2 Mai; CS Medgidia – CSA Axiopolis Sport Cernavodă; Flacăra Mihail Kogălniceanu – ACS Dacia Unirea Brăila; ACS Victoria Traian – CS Făurei; CSM Vaslui – ACS Huşana Huşi; CSL Victoria Gugeşti – CS Sporting Lieşti; AFCS Viitorul Curiţa – CSM Bacău; CSM Paşcani – FC Ozana Târgu Neamţ; CS Dante Botoşani – ACS Şomuz Fălticeni; SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – CSM Sighetu Marmaţiei.

Al doilea tur al Cupei României este programat să se dispute în data de 23 septembrie 2020.