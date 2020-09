Maramureșul nu primește (încă) tablete

Județul Maramureș nu se regăsește printre primele județe care beneficiază de tabletele achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării, a mai anunțat prof. dr. Anca Costin-Hendea, inspector școlar general.

„După cum bine știți, încercările Ministerului Educației de a achiziționa aceste terminale sunt mai vechi, a existat intenția de a achiziționa 250.000 de astfel de tablete, în primăvară. Procesul pentru achiziție s-a desfășurat, după cum știți, și în momentul în care noi am așteptat aceste tablete în școli, am fost informați că ONAC (Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, n.r.) nu a finalizat achiziția decât pentru trei loturi. Maramureșul nu se găsește, din păcate, printre cei care să beneficieze de acele tablete”, a subliniat prof. dr. Anca Costin-Hendea, inspector școlar general. ONAC a anunțat, însă, la începutul acestei săptămâni, faptul că va derula, în regim de urgență, în numele și pentru Ministerul Educației și Cercetării, o nouă procedură de achiziție de tablete cu internet pe 2 ani pentru celelalte loturi rămase. Județul Maramureș se regăsește în lotul 4 Regiunea Nord-Vest pentru care valoarea maxim estimată este de 14.796.806 lei (fără TVA). Potrivit acordului-cadru, Maramureșul ar beneficia de un număr de tablete cuprins între 3.742 (cantitate minimă) și 5.164 (cantitate maximă). Reamintim faptul că licitația pentru achiziția a 250.000 de tablete a fost demarată de ONAC în 14 iulie. Contractul are o valoare de peste 126 de milioane lei, fără TVA, și este împărțit în 9 loturi. În cadrul procedurii, s-au stabilit câștigătorii numai în cazul a trei loturi: Regiunea București-Ilfov, regiunea Centru și Regiunea Sud.