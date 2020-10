Permisul auto va putea fi obținut la vârste mai mici

Titularii unui certificat de competență profesională vor putea obține permisul de conducere la vârsta de 18 ani, în loc de 21 de ani, în cazul vehiculelor din categoria C și CE, respectiv 21 ani, în loc de 24 de ani, în cazul vehiculelor din categoria D și DE.

Măsurile au fost adoptate de Guvern printr-un proiect de lege, care transpune norme europene în vigoare și care va fi transmis acum spre dezbatere Parlamentului.

Pentru a intra în vigoare, noile prevederi trebuie adoptate de Parlament și promulgate de șeful statului.

Legislația actuală prevede că vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

• 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1

• 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr

• 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A

• 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A

• 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.