Livia Șovre: Îmi place mult ce fac. Nu mă pot opri….

Pandemia nu îi oprește din lucru pe meșterii populari

Meșterii populari resimt din plin efectele perioadei de pandemie prin care trecem. Anul acesta a fost unul auster în privința evenimentelor culturale, așa că produsele tradiționale create au fost strânse în “arhivă”. Livia Șovre din Berința spune că a avut o singură participare, la târgul din 15 august, organizat la Muzeul Satului. Speră ca acum să fie prezentă și la evenimentul din weekend care anticipează sărbătoarea Sfântului Dimitrie, atunci când e marcată și închiderea oficială a sezonului de vizitare la Muzeul Satului.

Dragostea de tradiția pe care vrea cu orice preț să o ducă mai departe o motivează pe Livia Șovre să nu renunțe la meșteșugul său. A început să coasă costume populare încă de la 8 ani. Și de atunci din mâinile sale au ieșit produse frumoase, purtate cu mândrie de oameni simpli, dar și de vedete ale momentului cum e Paula Seling. Lucrează cu același entuziasm, dar e o bucurie ce se îmbină cu tristețea și cu îngrijorarea zilei de mîine. Asta pentru că Livia Șovre la fel ca alți meșteri populari nu știe unde își va vinde produsele.

″E destul de greu pentru că nu am avut ieșiri la târguri ca altădată. Eu tot am muncit pentru că așa sunt obișnuită. Îmi place mult ceea ce fac. Nu mă pot opri din lucru. Doar în 15 august am fost la târg. De la Crăciunul anului trecut nu am mai fost nicăieri. La acel târg din 15 august de la Muzeul Satului am vândut bine. A fost un târg trist, cu oameni îngrijorați, cu fețele triste. Dar produsele mele au avut succes. S-au cumpărat″, a spus Livia Șovre.

Meșterul popular a mai reușit să vândă câteva din produsele sale pe la Muzeul Satului, dar și la Bastionul Măcelarilor unde și-a expus câteva din creații. Apoi, au mai cumpărat oameni din sat, pentru că la biserica din localitatea sa, e regulă ca oamenii să meargă de sărbători și duminica, îmbrăcați în straie populare. ″Am făcut niște zadii de Chioar, vestuțe, ii, brâie. Am vândut prin Muzeul Satului, cineva de la Bastionul Măcelarilor a cumpărat. Acolo am expus niște ștergare frumoase. Restul le strâng la arhivă. Sper să reușesc să mai vând. Lumea e lipsită de bani și nu mai e preocupată decât unde să lucreze, de unde să câștige niște bani″, a adăugat Livia Șovre. Meșterul popular speră să aibă succes cu produsele sale și la târgul din weekendul 23-24 octombrie de la Muzeul Satului.