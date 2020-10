Aurel Ghilezan, antrenorul de îngeri

Să nu ne fie teamă să căutăm, să ne apreciem semenii care prin trudă și inteligență luminează viețile noastre. Ba ne lămuresc trecutul, ne limpezesc prezentul și aruncă o privire spre ziua de mâine. Oamenii remarcabili sunt de obicei modești, nu-și pun singuri laurii pe frunte. Își văd de rânduiala lor interioară, de chemarea aducătoare de bine. Cineva trebuie să-i decupeze din realitate. Cum inspirat și temeinic a făcut-o profesorul Aurel Ghilezan în recentul volum “Oameni de seamă ai Maramureșului Voievodal”, apărut la Askra Grafika Sighet – 2020. Cunoaște foarte bine zona Maramureșului Istoric deoarece, ca absolvent al Academiei de Educație Fizică și Sport din București, a fost repartizat la Liceul Bogdan Vodă din Vișeu de Sus, unde a slujit 44 de ani fără întrerupere. (S-a născut în comuna Bobda, județul Timiș).

În activitatea dumisale a fost și antrenor la mai multe discipline sportive. Îi învăța pe copii să deprindă zborul. Unii au atins culmi ale profesiei. Domnul Ghilezan face parte din stirpea aleasă de profesori, care au lumina interioară a culturii, a descoperirii lumii în care trăiesc. Așa a ajuns autorul unor cărți de lingvistică, istorie, impresii de călătorie și umor. Este un venerabil colaborator al presei județene. Cartea de față este o contribuție esențială la dicționarul personalităților maramureșene. Multe cuprinse pentru prima dată într-o antologie de autor. Selecția profesorului Ghilezan a mizat pe criteriul valoric. Unii cu o operă aproape încheiată, alții cu o operă deschisă.

Domeniile în care s-au afirmat sunt dintre cele mai diferite. De la muzeografi și etnologi, care au cercetat Maramureșul, la generali de armată, ori celebri interpreți de operă, cântăreți de muzică populară, preoți, pictori, ingineri, profesori, medici și sportivi. Condiția principală: să aibă obârșii maramureșene. Autorul și-a asumat criteriul intransigenței valorice pentru a corespunde conceptului de oameni de seamă ai Maramureșului. Sunt relevate însușiri care conturează modele de urmat: vocație și talent, respectul pentru muncă, perseverență, dorința de autodepășire, tărie de caracter și nu în ultimul rând iubirea de familie și de pământul natal. Cele 42 de profile-dialog sunt un argument că, parafrazându-l pe cronicar, nasc și în Maramureș oameni de valoare.

Lectura cărții-dicționar este convingătoare. Cititorul din mine depune mărturie că am cunoscut destine exemplare, despre care am auzit pentru prima dată. O notă în plus pentru valoarea cărții. Profesorul de istorie Ion Țelman, autor al mai multor cărți despre zonă, îi face o documentată prefață, care îndeamnă la cunoașterea celor care au izbutit în profesie. Unii în țara lor, alții își pun talentul și pregătirea în slujba altor națiuni. Dar nu uită casa părintească. Vorba poetului Ioan Alexandru: „Fără casă, fără poartă, fără prunci omul Maramureșului e greu de înțeles, el este cu acestea toate, călătorul.” Da, el când pleacă, când iese în lumea lumii, iese cu casă cu tot. Și această dimensiune a surprins-o profesorul Aurel Ghilezan în cartea dumisale. Care este însoțită de fotografii ce spun multe.

La sfârșitul lecturii mi-am dat seama că autorul este și un priceput antrenor de îngeri. Ce sunt spiritele luminate în zarea lumii? Nădejdea îngerească a omului prin măreția minții. Fiecare pagină este o filă de istorie contemporană. Fiecare autor este demn de titlul antologiei. Spiritul cărții este cuprins în spusa dr. Livia Ardelean, care vorbește din carte, din arhiva vieții: „Poți scoate maramureșeanul din Maramureș, dar nu poți scoate Maramureșul din maramureșean.” O faptă bună și necesară, domnule profesor! Ați antrenat cu har spiritele să vină spre carte. Drumul spre al doilea volum este larg deschis.