🕮 Lecții de învățat 🕮 Dascălul și elevul

În plină pandemie, mi-a venit în gând dascălul, educatorul, pedagogul. Și elevul. Pe care trebuie să-l câștigi, să știi să ți-l apropii, să-l cunoști și să-l înțelegi. Altfel, legătura dintre bancă și catedră nu există. Mai ales acum, când școala e departe de elevul online. Cu atât mai mult, imaginea dascălului adevărat trebuie să se regăsească în sufletul fiecăruia. El descoperă resurse nebănuite și trasează adesea drumul în viață. Te învață formulele miraculoase ale reușitei și succesului. Te învață să știi și să pierzi într-o competiție. Te învață să respecți, pentru a fi respectat, și să dăruiești, pentru a putea primi!

Cu aceste gânduri mi-am adus aminte de cuvintele lui Mihai Truică, absolvent de Stanford, o celebră universitate americană, despre profesorul său de biologie Gheorghe Bârlea: „Când domnul profesor Bârlea a terminat de predat prima oră de biologie, am fost într-adevăr impresionat. Fiecare cuvânt al său și fiecare desen ne făceau mai atenți și mai dornici să învățăm. Pasiunea sa m-a inspirat și pe mine și a fost unul din principalele motive pentru care am decis să devin medic. Trebuie să-i mulțumesc pentru dăruirea, munca asiduă și îndrumarea pe care mi-a oferit-o de-a lungul anilor de liceu!”

Iar decanul de admiteri de la Stanford, Richard H. Shaw, trimitea, atunci, câte o scrisoare atât profesorului Gheorghe Bârlea, cât și directorului Colegiului „Gheor­ghe Șincai”. În care se spunea: „Una dintre cele mai mari plăceri ale meseriei mele vine din ocazia pe care o am de a urmări experiențele la Stanford ale studenților incredibil de talentați, care încă din primul an își lasă amprenta asupra Universității… Nu pot să nu mă gândesc cât de norocoși sunt acești studenți că au avut ajutorul, îndrumarea și prietenia unor oameni care i-au ajutat să se pregătească…”

Concluzia acestor rânduri? Școala este locul unde începe aventura cu știința, iar profesorii adevărați îi învață pe elevi să viseze frumos, dar mai ales să transforme visele în realitate. Îi învață să vadă știința ca pe o imensă bucurie!