Mihai Morar, ambasador al HHC România

Cunoscutul realizator de emisiuni radio și tv, băimăreanul Mihai Morar, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod unic. Ulterior, acesta a mărturisit că a fost una din cele mai fericite zile de naștere din cele 39, avute până acum.

″La reședința Excelenței Sale, Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii, am primit misiunea de ambasador al organizației “HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMANIA. De peste 20 de ani, HHC România a închis peste 58 de orfelinate din România și alte 15 sunt în curs de închidere. Zeci de mii de copilării au fost vindecate de cea mai cruntă boală a copilăriei: lipsa copilăriei. Îi mulțumesc lui Ștefan Dărăbuș, unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut în drumul meu, pentru misiunea pe care mi-a încredințat-o. Sunt recunoscător pentru primirea pe care mi-au făcut-o ceilalți trei ambasadori Hope and Homes: Amalia Enache, Marius Manole și Alexandru Tomescu″, a scris pe pagina sa de socializare, Mihai Morar.

El a adăugat că în calitate de ambasador al HHC România ″o să lupt pentru ca fiicele mele, Mara, Cezara și Roua, să nu rămână cu o astfel de amintire din copilăria lor: un alt copil, după gratiile unui orfelinat, ținând un ursuleț de pluș în brațe, implorând să fie salvat. Copilăria nici­unui copil nu trebuie să fie despărțită de copilăria altui copil nici de ziduri, nici de garduri, nici de gratii. Când nu vom mai vedea asta, atunci vom trăi cea mai fericită zi″.