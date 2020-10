Grădiniță de o jumătate milion de euro în Șișești

Autoritatea locală din Șișești are în derulare un proiect important pentru viitorul comunei: copiii. Primăria a depus și a devenit eligibilă într-un proiect pe fonduri europene, prin care construiește o grădiniță nouă, ce va func­ționa cu program prelungit.

În acest fel se vor rezolva mai multe probleme legate de educația micuților din comună,

„Foarte mulți părinți care lucrează nu au cu cine să-și lase copiii mici, astfel că această investiție ar fi foarte eficientă, mai cu seamă că unii părinți și-au dus din această cauză copiii în Baia Sprie sau Baia Mare la grădiniță, și au rămas la școală tot acolo, scăzând efectivele noastre de elevi. În acest sens, am achiziționat un teren și am depus un proiect, care se va finanța din fonduri europene, în valoare de 500.000 euro. Am ajuns în faza de avizare proiect – licitație a acestui obiectiv, lucrările urmând a începe anul acesta, cu finalizare în anul 2021 și cuprind două grupe de grădiniță, grupuri sociale, bucătărie, parcare, spații verzi, loc de joacă etc”, a explicat Ioan Mircea Tentiș, primarul ales al comunei Șișești. Termenul de finalizare a investiției este 2021.