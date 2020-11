Dosare penale pentru infracţiuni rutiere

În perioada 20-22 noiembrie, poliţiştii maramureşeni au constatat 7 infracţiuni rutiere: 4 de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 3 de conducere fără permis.

• Vineri, 20 noiembrie, un băimărean, în vârstă de 33 de ani, şi-a condus autoturismul pe strada Gheorghe Şincai, prin faţa sediului Biroului Rutier Baia Mare, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii l-au depistat şi l-au testat, rezultatul fiind de 0.91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

• Tot vineri, un sighetean, în vârstă de 57 de ani, a fost depistat conducând un autoturism pe strada Unirii, din Sighetu Marmaţiei, având o alcoolemie de 0,70 mg/L alcool pur în aerul expirat, la testarea cu aparatul etilotest.

• Sâmbătă, 21 noiembrie, un echipaj de poliţie din Ocna Şugatag se deplasa pe drumul comunal Pietriş, din localitatea Bârsana, când a observat că autoturismul care circula în faţa sa a intrat în coliziune cu un stâlp de la reţeaua electrică. Tânărul, de 27 de ani, aflat la volan, nu a suferit leziuni dar a fost testat de poliţişti care au stabilit că avea 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

• Şi în Vima Mică un conducător auto aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a dat peste un echipaj de poliţie. S-a întâmplat tot sâmbătă. Poliţiştii din Suciu de Sus l-au oprit pentru control, deoarece autoturismul circula haotic, în zig-zag din sens opus.

La volan a fost identificat un bărbat, de 39 de ani, care nu deţinea permis de conducere şi avea şi 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toţi bărbaţii au fost conduşi la spitale unde le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii concentraţiei de alcool din sânge.

Celelalte infracţiuni de conducere fără permis au fost constatate sâmbătă noaptea, de poliţiştii din Moisei şi Groşi. Cu dosare penale s-au ales doi tineri: unul, în vârstă de 18 ani, din Şindreşti, şi altul, de 21 de ani, din Moisei.

Două persoane au fost rănite uşor în Vişeu de Jos

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 02.20, în Vişeu de Jos a avut loc un eveniment rutier, în urma căruia două persoane au fost rănite uşor.

Din primele cercetări, conducătorul autoturismului implicat a intrat pe contrasens, unde a lovit două capete de podeţ, după care s-a răsturnat pe plafon. Atât tînărul, în vârstă de 20 de ani, din judeţul Suceava, care se afla la volan, cât şi pasagera de pe locul din dreapta, o femeie, în vârstă de 43 de ani, au suferit leziuni şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind „zero”.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

A părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un alt autoturism

Duminică dimineaţa, în jurul orei 10.15, poliţiştii din Ulmeni au fost sesizaţi despre faptul că pe strada Dr. Florian C. Ulmeanu a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane.

La faţa locului, poliţiş­tii au identificat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Chelinţa, care pe o porţiune de drum în aliniament, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un autotursim parcat pe acostamentul din dreptul unui imobil, pe partea dreaptă a direcției de mers.

În urma accidentului, bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean, unde a rămas internat pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, fiindu-i recoltată o probă biologică de sânge.