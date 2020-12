În Cernești – ”S-au pârjolit grânele și s-au otrăvit fântânile”…

Noua conducere a primăriei Cernești are mari semne de întrebare, după preluarea administrației locale. E adevărat, de trei mandate încoace, constant, noul primar a dat vina pe cel vechi și a invocat dezastrul. Dar să-l ascultăm pe noul primar, cu cifre.

”În primul rând, avem un proces pierdut cu Fondul de Mediu, pentru acel parc ce nu s-a mai terminat, ni se impută, vom fi obligați să plătim 5,8 miliarde lei vechi. Însă da, voi declanșa acțiune în instanță împotriva celor vinovați, a primarilor și a firmei care n-au reușit să facă un parc în zece ani… Apoi, am moștenit contracte făcute în campania electorală, de 21 miliarde lei vechi, după cum urmează. (n.r.- cheamă contabila, cu acte). Sunt 11,8 miliarde lei plătiți pentru lucrări electorale, pietruiri, asfaltări etc. Și 10,12 miliarde lei care ne-au rămas nouă de plătit. Toate la aceeași societate comercială!! Drept pentru care, prin Hotărâre de Consiliu Local, am decis să cerem un audit pu­blic, să ve­dem cum stăm. Evident, și la parc vom face o expertiză tehnică…”, spune primarul Mircea Deac.