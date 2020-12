Primăria Municipiului Baia Mare construiește un nou cartier cu perioada de execuție 2021-2023

Primarul Cătălin Cherecheș a semnat contractul de finanțare pentru dezvoltarea noului cartier ”Pintea Viteazul”

Primarul Cătălin Cherecheș a semnat miercuri, 23 decembrie, contractul de finanțare pentru proiectul ”Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona Pintea Viteazul”. Proiectul se derulează prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Suma pentru acest proiect se ridică la aproximativ 23 de milioane de lei, bani care provin din fonduri europene.

Începând cu anul 2021, vor începe lucrările pentru construirea a trei blocuri sociale, care vor fi ocupate de membrii grupurilor defavorizate din zonele mărginașe municipiului Baia Mare. Pe lângă aceste imobile, cei care vor locui aici se vor putea bucura de un Centru Social cu servicii medico-sociale, de spații de joacă pentru copii, dar și de un teren de sport. Noul cartier va avea și o structură de acces care este compusă din: carosabil, piste pentru biciclete, trotuare și parcări. Ca utilități, toți cei care vor locui în această zonă vor beneficia de apă, canalizare, electricitate și gaz.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: “Unul dintre proiectele de dezvoltare urbană, cu rol profund social menit să ridice calitatea vieții în municipiul Baia Mare este proiectul pe care l-am depus, pentru care avem contract de finanțare din fonduri europene și care prevede ‘’Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire în zona Pintea Viteazul.

Este vorba despre zona cuprinsă între str. Brâncoveanu și Bdul Unirii, o zonă generoasă, de aproximativ 10 hectare, în care vrem să extindem și să prelungim str. Gării pentru a se intersecta cu bd. Unirii. Am prevăzut aici a se construi întreaga rețea rutieră și bineînțeles blocuri de locuit, cu caracter social, destinate deopotrivă tinerilor, specialiștilor și persoanelor care au nevoie de o locuire civilizată la un preț redus. Proiectul mai prevede realizarea, în noul cartier, de zone de sport, zone pentru copii, pentru agrement, dar și grădiniță.

Eu cred că un astfel de proiect completează din punct de vedere urbanistic în mod logic și coerent tot ceea ce înseamnă municipiul Baia Mare, anulând o zonă degradată și dându-i utilitate.

Am satisfacția că am găsit împreună cu colegii mei această resursă importantă, cea a fondurilor europene, pentru a putea să construim acest proiect care are ca perioadă de implementare finală anul 2023”.

Odată realizat, proiectul va aduce îmbunătățirea mediului construit, reabilitarea zonelor verzi, crearea spațiilor recreative, precum și facilitarea accesului persoanelor defavorizate la servicii sociale, medicale, educative și de ocupare.