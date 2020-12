Prima tranșă de doze de vaccin a ajuns în România

Sâmbătă, 26 decembrie, Institutul Cantacuzino a recepționat prima tranșă de 10.000 doze ale vaccinului dezvoltat de BioNTech și Pfizer, primul vaccin împotriva COVID-19 căruia i s-a acordat de către Comisia Europeană autorizația condiționată de punere pe piață.

Prima etapă a campaniei de vaccinare, cea a personalului medical, ar trebui să se termine la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie, iar etapa a treia, de masă, ar putea începe în aprilie 2021.

Vaccinarea va fi voluntară și gratuită și se va face pe bază de programare.

A doua tranșă de vaccin, de 150.000 doze, va ajunge azi, 28 decembrie, iar în luna ianuarie sunt așteptate săptămânal câte 150.000 de doze.

Asistenta Mihaela Anghel, prima persoană vaccinată anti-COVID

Mihaela Anghel, 26 de ani, asistentă medicală generalistă la Institutul Național „Prof. Dr. Matei Balș”, membră a echipei medicale care în data de 27 februarie a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2, este prima persoană din România vaccinată anti-COVID.

Campania de vaccinare a început duminică, în toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

La Iași primul vaccinat a fost medicul Florin Roșu, șeful secției ATI de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

La Cluj-Napoca, la Spitalul de Boli Infecțioase, primii 5 imunizați au fost dr. Violeta Briciu – director medical, dr. Vasile Morar – medic șef radiologie, dr. Mirela Flonta – medic șef Laborator analize medicale, dr. Iulia Trifu – medic specialist radiologie și Ioan Mureșan – manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase.

Am fost privilegiată pentru că am fost aleasă

Mihaela Anghel, asistentă la Institutul Matei Balș din Capitală, a declarat „că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată pentru că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară (…) Nu am știut cum să reacționez, nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă. Pur și simplu am spus «da» și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc”.

Ea a avut un mesaj și pentru cei care refuză să se vaccineze sau nu cred în existența pandemiei.

„Să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, pentru a putea scăpa de această greutate care ne apasă pe toți. Să nu aștepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi, ca să își dea seama că există această boală (…) Simt și sper să fie începutul și sfârșitul acestei pandemii. Sper din tot sufletul” – a spus asistenta.

Este posibil ca noua tulpină a virusului să fie prezentă și în România

Șeful Comitetului Național de conducere a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghiță, a afirmat că este posibil ca noua tulpină a virusului identificată în Marea Britanie să fie prezentă și pe teritoriul României.

Gheorghiță a spus că vaccinul care este administrat în România are un nivel bun de protecție și împotriva acestei tulpini.

În 6 luni, imunizarea a circa 60-70% din populație

Medicul militar Valeriu Gheorghiță a declarat că „dacă lucrurile decurg bine și disponibilitatea vaccinurilor va fi aceea de care noi avem nevoie, ar trebui ca în primele 6 luni din acest moment să putem asigura imunizarea a circa 60-70% din populație, ceea ce reprezintă nivelul la care consecințele pandemiei sunt mult diminuate și putem pune punct acestui flagel”.