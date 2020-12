Campanie națională de informare COVID-19 • 8.122 de familii nevoiașe beneficiază de pachete cu produse de igienă

Societatea Națională de Cruce Roșie din România implementează un nou proiect de intervenție în pandemia COVID-19. Proiectul finanțat de United States Agency for International Development (USAID), prin intermediul apelului global al Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie vizează o campanie națională de informare și de conștientizare a populației, în vederea limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Astfel, 23. 500 de elevi din 40 de județe vor participa, timp de 4 luni, la sesiuni de educație pentru sănătate și suport emoțional atât în școli cât și în sistem online, sesiuni susținute de voluntari instruiți ai Crucii Roșii Române. Totodată, 188. 000 de adulți, în special din mediul rural sau din comunități aflate în risc de infectare, vor primi informații despre prevenția îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, precum și sfaturi despre efectele psihologice ale pandemiei, despre reducerea stigmatizării asociate cu boala COVID-19 și despre modalitățile de reducere a stresului provocat de aceasta.

Campania a debutat în luna octombrie cu mai multe sesiuni de informare și instruire a 470 de voluntari de Cruce Roșie din 44 de filiale SNCRR din țară. Începând cu data de 16 noiembrie, voluntarii desfășoară caravană de educație pentru sănătate atât prin sesiuni destinate elevilor, fizic și online, cât și prin deplasarea efectivă în comunități aflate în risc de infectare și informarea directă a membrilor acestora. Un plus al campaniei de informare este componenta de feedback comunitar prin care, în funcție de nevoile de informare ale populației constatate la nivel local, filialele de Crucea Roșie vor adapta campania punând accent pe aceste nevoi. Proiectul are în vede și ajutorarea a 8 122 de familiile nevoiașe cu pachete cu produse de igienă.