Câșlegile reprezintă perioada dintre două posturi; toate zilele de peste an în care se mănâncă de dulce. Această perioadă în care ne aflăm acum, respectiv intervalul de timp dintre Postul Crăciunului și Postul Paștelui este cunoscută regional sub denumirea de: „Câșlegile de Iarnă, Dulcele Crăciunului, Cârnilegi” etc.

În lumea satului tradițional, câșlegile de iarnă reprezentau cea mai favorabilă perioadă din an pentru organizarea nunților: nu se lucra la câmp, fetele aveau timp să își rânduiască zestrea, iar recoltele erau proaspăt adunate, scriu reprezentanții Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare.

În perioada câșlegilor erau organizate și șezătorile. Tot acum se organizau și clăcile: „se făcea clăci de dus gunoi, cu săniile, pă câmp, unde aveu ominii loc de sămănat, unde puneu mălai și picioici. Să mai duceu la cărat de fân, aduceu acasă fânu di pă câmpuri.”