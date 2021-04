Măsurile luate de către Consiliul Județean Maramureș cu privire la hrana pacienților din spitale, ecou la nivel național

Solicitarea președintelui CJ Maramureș, Ionel Bogdan, de actualizare a legis­lației prin care se stabilește alocația de hrană a bolnavilor din spitale are impact la nivel național.

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre prin care se stabilește creșterea nivelului minim al alocațiilor de hrană pentru pacienții din spitale la 16 lei/zi și se elimină pragul maxim al alocației.

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș: ”Mă bucur că solicitarea mea de revizuire a Hotărârii de Guvern, prin care se stabilește alocația de hrană pentru bolnavii din spitale, are ecou la Ministerul Sănă­tății. La Consiliul Județean Maramureș am luat-o îna­intea ministerului și în luna februarie am majorat cu 50% alocația de hrană a bolnavilor internați în spitalele aflate în subordinea CJ, pentru că am apreciat că nu trebuie făcute economii atunci când e vorba de sănătatea maramureșenilor.”