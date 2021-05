Baraj pentru echipele maramureșene

Atât CS Minaur Baia Mare, cât și Progresul Șomcuta Mare vor încheia sezonul cu meciuri de baraj în urma rezultatelor consemnate în ultima etapă a returului. Dacă galben-albaștrii vor lupta pentru promovarea în L2, șomcutenii vor avea de muncit pentru a supraviețui în L3.

CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 1-1 (0-0)

Partida din ultima etapă dintre rivalele Satu Mare și Baia Mare a avut importanță doar pentru gazde, care aveau nevoie de un deznodământ care să le permită evitarea jocurilor de baraj pentru menținerea în eșalonul trei. CS Minaur a abordat confruntarea fără mai mulți titulari și nu a pus mare preț pe acest joc, însă nici în aceste circumstanțe sătmărenii nu au reușit să-i învingă, nefiind în stare să profite de ”slăbiciunile” din compartimentele băimărenilor. S-a terminat 1-1, cu goluri marcate pe final. Ionescu și-a introdus balonul în propria poartă în minutul 85, iar egalarea CSM-ului a survenit în minutul 90, reușită semnată de Raul Ritli.

În proporție mare, adversarul băimărenilor la primul baraj pentru promovarea în L2 urma să fie CSO Cugir, dar totul a luat o turnură neașteptată în ultima etapă din S9. Cum Cugirul a câștigat la Sănătatea (1-0) și Unirea Dej a făcut doar egal acasă cu Avântul Reghin (3-3), cele două au făcut rocada în clasament la golaveraj, astfel că Minaur Baia Mare se va duela cu Unirea Dej. Primul meci este planificat sub ”Dealul Florilor” sâmbătă, 8 mai, iar returul peste o săptămână, în 15 mai, la Dej. • CS Minaur Baia Mare: Gudea – Duruș (46, Hațiegan), Lupu, Popa, C. Paul, Giurgiu (58, Tirla), D. Matei, Vereș, V. Pop (46, Berindea), B. Minteuan (69, Măhălean), Al. Pop (46, Zaluschi).

Progresul Șomcuta Mare – SCM Zalău 1-2 (0-1)

Progresul Șomcuta Mare a pierdut întâlnirea din ultima etapă cu SCM Zalău, 1-2 (0-1), și va merge la barajul pentru menținerea în L3, sistemul de desfășurare necunoscându-se cu exactitate. Din păcate, șomcutenii nu au primit sprijinul așteptat de la conjudețeana Minaur, care doar a remizat cu contracandidata Progresului. Totuși, nou promovata ar fi putut să se salveze direct, dar a încasat golul deznădejdii la ultima fază, în minutul 90+3.

SCM Zalău a deschis scorul în minutul 20, prin Duma, Progresul a egalat în minutul 62, prin autogolul lui Vișan, pentru ca golul de trei puncte al sălăjenilor să fie înscris de Calugher în minutul 90+3. • Progresul Șomcuta Mare: Roșiianu – Pașca (Lang), Cezar Bud, D. Simion, R. Lazăr, Revesz, Nemeș (Buşică), Parnău (Negreanu), Zete, Răduneață (Ignat), Balmoș (căpitan) (C. Tutuţa).

Rezultatele ultimei etape a returului: CSC Sânmartin – Someșul Dej 2-1, CAO Oradea – Luceafărul Oradea 0-1; Progresul Șomcuta Mare – SCM Zalău 1-2; CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 1-1; Sportul Șimleu Silvaniei – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița 1-1.