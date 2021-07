Începe admiterea la „Nord”

Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) începe astăzi, 12 iulie, procedura de admitere pentru anul academic 2021-2022. Înscrierea se face exclusiv online, accesând platforma admiterii (admitereonline.utcluj.ro).

• test grilă de matematică pentru domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

În cele trei facultăți ale centrului (Inginerie, Litere și Științe), sunt puse la dispoziție peste 1.300 de locuri (bugetate și cu taxă). De asemenea, sunt locuri disponibile pentru românii de pretutindeni (cu bursă, fără bursă ori taxă în lei). Cele 91 de locuri pentru absolvenții de licee din mediul rural, 5 locuri pentru absolvenții de etnie rromă și 10 locuri pentru cei din sistemul de protecție socială se gestionează la nivelul UTCN. În ceea ce privește domeniile de studiu și specializările, oferta Centrului Universitar Nord din Baia Mare este complexă. Astfel, absolvenții de liceu care doresc să urmeze, din toamnă, cursurile Facultății de Inginerie, pot opta pentru domenii precum: Calculatoare și Tehnologie Informației, Inginerie Energetică, Mecatronică și Robotică, Ingineria Mediului etc. Sunt puse la bătaie: 224 de locuri la buget, 100 de locuri la taxă, 2 locuri pentru românii de pretutindeni cu bursă și 4 locuri pentru românii de pretutindeni fără bursă. Înscrierile se derulează până în 18 iulie. Pentru domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, admiterea candidaților se face în urma unui test grilă de matematică (planificat pentru data de 22 iulie, ora 9). Pentru celelalte domenii, admiterea candidaților se face în urma unui concurs de dosare.

• înscrieri – până în 18 iulie, ora 23

În cazul Facultății de Litere, candidații au la dispoziție domenii de studiu gen: Arte Vizuale, Asistență Socială, Studii Cultural, Științe ale Comunicării, Științe ale Educației etc. Sunt propuse: 181 de locuri la buget, 300 de locuri la taxă și 3 locuri pentru românii de pretutindeni cu bursă. Admiterea candidaților se face în urma unui concurs de dosare. Înscrierile au loc până în 18 iulie. La Facultatea de Științe, oferta pentru anul universitar 2021-2022 cuprinde domenii de studiu precum: Administrarea Afacerilor, Biologie, Chimie, Cibernetică, Ingineria Produselor Alimentare etc. La buget, sunt disponibile 183 de locuri, la taxă – 327, 1 loc este pentru românii de pretutindeni cu bursă, 1 loc pentru românii de pretutindeni fără bursă și 1 loc pentru românii de pretutindeni cu taxă în lei. Înscrierile sunt deschise până în 18 iulie, ora 23. Taxa de admitere este de 200 de lei. Sunt scutiți de la taxa de înscriere (50 lei) candidații orfani de un părinte (dacă încarcă în platforma de înscriere online certificatul de deces).