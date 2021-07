Cupa României Top Market – finala ediției 2020/2021

AZI, de la ora 18, Asociația Județeană de Fotbal Maramureș organizează finala Cupei României Top Market, faza județeană, ediția 2020/ 2021, între echipele ASCF Lăpuș R și AS Mireșu Mare, ambele din Liga 5.

Partida are loc pe Stadionul „Viorel Mateianu”. Arbitri: Răzvan Necrici – la centru; Șerban Grad și Adrian Mariș – asistenți; Marius Bărbuș – rezervă. Observator: Zamfir Mesaroș.

Parcursul până în finală

• Turul 1: ASCF Lăpuș R – AS Speranța Cernești 3-0 (la „masa verde”); AS Mireșu Mare – PHP Iadăra 3-2 (după prelungiri) • Turul 2: ASCF Lăpuș R – CS Unirea Săsar 3-1; AS Mireșu Mare – AS Gloria Sălsig 5-3 • Turul 3: ASCF Lăpuș R – CSO Minerul Baia Sprie 7-6 (după penalty-uri); AS Mireșu Mare – AS Zorile Moisei 5-3 • Turul 4: ASCF Lăpuș R – CS FC Suciu de Sus 5-4 (după prelungiri); AS Mireșu Mare – CS Bradul Vișeu de Sus 2-0.

Accesul spectatorilor pe stadion va fi posibil în limita a 50% din capacitate.

Au acces în tribune, conform protocolului intrat în vigoare în 1 iulie, următoarele categorii de spectatori:

• persoanele vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

• persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, sau al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore.

• persoanele care certifică faptul că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi de la confirmarea infectării.