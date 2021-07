Stația de biogaz din Seini, un proiect pilot cu multe neajunsuri

Proiectul pilot al stației de biogaz din Seini trebuia să rezolve o problemă importantă de mediu, însă prin funcționarea ei produce alte probleme cu care se confruntă administrația locală, în a cărui ogradă este.

Astfel, pe lângă pierderile anuale de sute de mii de euro înregistrate cu funcționarea, au loc și unele incidente, taxate de autoritățile de mediu, dar care sunt peste puterile primăriei de a le ges­tiona, din cauza fenomenelor meteo.

„Instalația de biogaz este un proiect pilot. Asta înseamnă că este un proiect care încearcă să demonstreze ceva. Acel ceva, din păcate, nu se poate realiza. Deci fiind pilot, nu înseamnă că este un proiect 100% viabil. Problemele cu el au fost de la început. Dacă în studiul de fezabilitate era preconizat un profit anual de circa 200.000 de euro, pe lângă amortizarea instalației, vreau să spun că noi ne confruntăm cu pierderi imense. Anul trecut am avut 146.000 euro pierdere, fără acele sume care reprezentau amortizarea instalației. Zilnic în instalație se introduc 55 tone de materie primă. Este o cantitate enormă și ce se introduce zilnic trebuie și scos. Deci rezultă tot atâtea tone de materie primă – digestat lichid – care, în urma analizei a rezultat că se poate folosi, pe de o parte, ca fertilizant de bună calitate, adică îngrășământ, iar pe de altă parte este o substanță fluidă ce se folosește și pentru irigații. Acesta trebuie transportat cu vidanja pe terenurile agricole. Nu este o substanță chimică, poluantă, ci o materie primă care poate să se usuce și să se valorifice, sub formă de pământ. Se poate administra pe terenuri agricole în orice cantitate, atât ca în­gră­șământ, cât și în formă fluidă pentru irigații. Având în vedere că în acest an, odată cu topirea zăpezii, ieșitul pe câmp să golești bazinele a fost imposibil, ceva trebuia făcut. Vidanja are 18 tone. Cum să te duci pe terenul moale cu ea, că rămâi acolo blocat. Asta în condițiile în care Stația de biogaz trebuie să funcționeze 15 ani din momentul pornirii (mai sunt 10 ani rămași). Bazinele au fost pline, iar pe terenul agricol n-ai putut să intri. Ce puteam face cu digestatul?! Bazinele au ajuns la supraplin, iar digestatul a ieșit pe teren. Dar repet, nu este poluant deloc, ci din contră, fertilizant” – a spus Octavian Bodea viceprimarul din Seini.

În luna iunie, primăria a primit o amendă în valoare de 25.000 lei, pentru deversarea digestatului (supraplinul) rezultat în urma procesului de funcționare a stației.