La Evaluarea Națională din acest an, Mihaela și Ilinca, fetele de 10 ale Maramureșului

Mihaela Chende și Ilinca Gavra sunt cele două absolvente de gimnaziu care, la Evaluarea Națională din acest au, au reușit performanța de a bifa media 10. Ambele fete mărturisesc faptul că, mai ales în ultimul an școală, s-au pregătit intens, în ciuda schimbărilor aduse de pandemie și, implicit, de trecerea la școala online.

Din toamnă, fetele doresc să-și continue studiile liceale în cadrul acelorași unități de învățământ unde au învățat în anii de gimnaziu considerând Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”, respectiv Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” ca fiind cadrul perfect în care își pot continua dezvoltarea educațională.

• pregătirea pentru examen a fost constantă

Mihaela Chende este absolventă a Colegiului Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare. Mărturisește că, pentru acest examen național, așteptările erau mari, asemenea speranțelor, dar, totuși, emoțiile au convins-o să se pregătească de note mari, nu maxime. ”La disciplina Limba Română mi s-a părut mai greu de obținut nota 10 deoarece, pe noua structură a subiectelor, sunt 4 puncte de creație, iar aici corectarea poate fi subiectivă, corectorului poate să îi placă sau nu ideea. La Matematică, pentru mine, lucrurile au fost mai clare. Sunt sigură că nu eram aici, cu acest rezultat dacă nu îi aveam ca sprijin pe profesorii și pe părinții mei”, punctează lucacista subliniind că, în acesta an, dificultatea subiectelor i s-a părut medie, acestea fiind, în general, simple, dar având și unele părți care puteau prezenta dificultăți. În cazul Mihaelei, pregătirea pentru examen a fost constantă, încă de la începutul anului școlar, dar a început cu adevărat abia în luna mai, după ce s-au finalizat olimpiadele de Matematică, Chimie și Fizică. ”Ultimul an de gimnaziu a fost cel puțin diferit. Din fericire, în Colegiul Național ,,Vasile Lucaciu” , orele au continuat în mod normal, încă de la început, astfel fiind capabili de parcurgerea completă a materiei. Profesorii s-au repliat cu ușurință în­vă­ță­mân­tului online, asemeni elevilor. Totuși, dorul de colegi a fost resimțit și în urma revenirii în clasă, ultimele două săptămâni fiind pline de momente melancolice, fiind conștienți de timpul puțin ce rămăsese până la finalul acestor patru ani fantastici”, arată absolventa.

• profesori dedicați înțelegerii și performanței elevilor

Din toamnă, Mihaela dorește să urmeze, în continuare, cursurile Colegiului Național ,,Vasile Lucaciu” Baia Mare, mai precis specializarea matematică-informatică, bilingv. ”Alegerea îmi este motivată, în principal, de colectivul de profesori și de elevi pe care știu că îl voi regăsi, cu siguranță, în această clasă. În acești patru ani, am avut plăcerea de a fi eleva unor profesori care au fost dedicați înțelegerii și performanței elevilor în materiile respective, de asemenea, încurajând copiii spre excelență. Nu am cum să omit pregătirea pentru concursuri și olimpiade din cadrul cabinetelor și laboratoarelor de matematică, fizică, chimie, astronomie. Profesori precum Bretan Andrei, Covaci Magdalena, Stoian Lucian, Laurențiu Andreea sunt imposibil de uitat. Pentru acestea, le mulțumesc și abia aștept să îi revăd la toamnă”, afirmă Mihaela. Cât privește planurile de viitor, eleva spune că acestea nu sunt definite pe parcursul unei perioade lungi, nefiind încă sigură ce carieră vrea să urmeze, probabil ceva în vastul domeniu al medicinei. ”Știu doar că doresc să am o carieră în care să pot ajuta oamenii să își trăiască viețile fără griji și fericiți”, conchide lucacista.

• ”am fost încurajată să fac contestație”

A doua medie de 10 obținută în Maramureș la Evaluarea Națională din acest an îi aparține elevei Ilinca Gavra, absolventă de gimnaziu la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare. Media ei maximă este una obținută cu emoții, în urma contestațiilor. ”În momentul în care am primit rezultatul inițial, trebuie să recunosc că am fost destul de dezamăgită având în vedere faptul că atunci când am ieșit din examen eram foarte convinsă că am scris totul cum trebuie. Pentru că după ce m-am uitat, am constatat că am făcut totul gramatical perfect, iar la partea de literatură m-am descurcat întotdeauna foarte bine, îmi place să citesc și atunci aveam convingerea că limbajul pe care l-am folosit era unul frumos, elevat, trebuie să recunosc am avut o dezamăgire. Am fost împreună cu doamna profesoară, mi-am reconstituit lucrarea din examen și am fost încurajată să fac contestație pentru că, în sinea mea, știam că ceva nu a fost bine și chiar și cei din jurul meu au fost uimiți. În urma contestației, rezultatul a crescut cu 80 de sutimi, de la 9,20, la 10. Se pare că a fost decizia corectă, mi-am ascultat instinctul”, rememorează absolventa de ”Șincai”. Ilinca spune că, în primul rând, s-a pregătit pentru acest examen în școală, subliniind în acest sens faptul că, la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare ”s-a făcut școală în adevăratul sens al cuvântului și, deși eram în mediul online, am făcut la același nivel la care am fi făcut la clasă, față în față cu profesorii”. Pregătirea Ilincăi a fost completată suplimentar și de lecții acasă, obiectivul ei categoric fiind un rezultat cât mai bun.

• ”la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” mă simt acasă”

Deși a trăit o perioadă atipică, cea a pandemiei, tânăra afirmă că s-a adaptat rapid: ”a fost, la început, destul de dificil să nu am contact cu profesorii, cu ai mei colegi, dar cu timpul m-am obișnuit și am realizat că, indiferent dacă sunt în mediul online sau față în față, trebuie să fiu consecventă, să învăț la fel de mult, să dau ce e mai bun din mine pentru ca rezultatul să fie unul bun”. Cât privește subiectele din acest an de la Evaluarea Națională, Ilinca le-a etichetat destul de dificile. ”La proba de Limbă și literatură română mi-a plăcut subiectul, însă tema compunerii a fost destul de dificil de identificat, nu a fost tocmai pe placul meu, la partea de gramatică au avut cerințe frumoase. La matematică, având în vedere că m-am pregătit foarte mult, aș putea spune că subiectele au fost de o dificultate medie”, explică absolventa de ”Șincai”. Cât privește opțiunea pentru studiile liceale, Ilinca dorește să continue la aceeași unitate de în­vă­ță­mânt, specializarea matematică-informatică, intensiv engleză. ”Vreau la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” pentru că mă simt acasă, acolo m-am dezvoltat, am crescut”, mărturisește Ilinca, fiindu-le recunoscătoare profesorilor alături de care s-a pregătit: Alexandra Marchiș, Nicolae Mușuroia, Gabriela Vanca și, negreșit, directorului colegiului, Leonard Mardar. Deși momentan nu e decisă vizavi de ce meserie ar dori să îm­brățișeze, tânăra cochetează cu ideea unei cariere în medicină.