Primarii maramureșeni s-au întâlnit cu reprezentanți ai Guvernului

Vineri, edilii județului s-au întâlnit cu reprezentanți ai executivului: Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, și Ciprian Cătălin Hojda, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului. Demnitarii au venit în Maramureș cu intenția de a le prezenta noile programe de finanțate lansate, dar și pentru a le asculta problemele.

Unul dintre punctele importante discutate a fost cel legat de PNI. Denumit și PNDL 3, pentru asemănarea cu Programele Naționale de Dezvoltare Locală, programul “Anghel Saligny” este un amplu proiect de infrastructură pentru mediul rural, în special, finanțat de la bugetul de stat.

„Vorbim despre Programul Național de Investiții Anghel Saligny, de care ați auzit foarte mult discutându-se în ultima vreme, aflat în discuție la Guvern. Bugetul alocat este de 50 miliarde lei destinat pentru dezvoltarea infrastructurii în România, pentru următorii 7 ani, în perioada 2021-2028. Acest program va finanța exclusiv partea de infrastructură, drumuri, apă, canalizare și gaz. Ca proiecte eligibile vom avea, pe partea de drumuri publice tot ce înseamnă drumuri județene, comunale, de interes local și variante ocolitoare ale localităților (poduri, podețe, pasaje etc), partea de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare și sisteme de distribuție a gazelor naturale și racordul la sistemul de transport” – a explicat Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului.

Programul are principiile de funcționare ale PNDL-ului, cu care primarii sunt obișnuiți deja, atât în ceea ce privește depunerea proiectelor, cât și evaluarea, contractarea și finanțarea acestora.

Depunerea se va face online, cu semnătură digitală. Calendarul estimativ de lansare a acestui program este de 10 zile de la adoptarea Ordonanței de Urgență, pentru publicarea normelor de aplicare, adică teoretic după 15 septembrie, pentru primele 3 componente: drum, apă și canalizare.

Componenta de gaze naturale nu va fi activă în acest moment pentru că se așteaptă evaluarea proiectelor depuse prin POIM. Programul va fi unul multianual de finanțare, asta însemnând că în fiecare an vor exista sesiuni de depunere proiecte. Normele de aplicare ale programului sunt realizate de către Ministerul Dezvoltării și vor prevedea toate criteriile de eligibilitate, cheltuielile, prioritizarea proiectelor și alte detalii importante pentru depunerea acestor proiecte. Ca modalitate de depunere, se discută despre o formulă mult simplificată.