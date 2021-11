În Lăpuș • Canalizare pe final, rețele de apă noi!

Comuna Lăpuș are în lucru, 90% executate, subtraversări și branșări la rețeaua de canalizare, făcută odinioară, dar nefolosită.

“Finalizăm în câteva zile – ne spune primarul Cristina Buda – dar vrem să mai facem extinderi de rețele. Am profitat de săpături și am schimbat o rețea veche de apă pe 1,5 kilometri, unde aveam pierderi mari”.

Se lucrează, între timp, la modernizarea parcului central, care va găzdui, dacă permit vremurile și restricțiile, un târg de Crăciun!!

Parcul conține aparent singura statuie făcută în Maramureș unui partizan, deși am avut destui! (este vorba de preotul greco-catolic Atanasie Oniga, împușcat de trupele de Securitate în 1953).