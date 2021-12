La Șișești • Clinică aproape finalizată, blocată din cauza prețurilor galopante

Autoritățile din comuna Șișești stau blocate într-un proiect finalizat în proporție de 98%, din cauza prețurilor materialelor de construcție. La cum arată și ce planuri sunt, construcția finalizată va fi concurentă a spitalului din Baia Sprie, dar…

„A fost finanțat cu bani guvernamentali, pe proiect PNDL 2. Am gândit o extindere și o modernizare a clădirii, astfel încât acolo vom avea două cabinete de medici de familie, un cabinet stomatologic, o radiografie dentară. La etaj, tehnică dentară, cabinet de fizioterapie punct de recoltare a analizelor și 2-3 cabinete pentru medici specialiști, care să vină cel puțin o dată pe săptămână. Dar din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcții, ne-am blocat la amenajarea exterioară, s-au oprit lucrările”, spune primarul Mircea Tentiș. Sigur, soluția există. Dacă există și bunăvoință… „Zilele acestea, semnăm un contract de finanțare, ca act adițional, la Ministerul Dezvoltării, pentru suplimentarea sumelor. Teoretic, ar urma reluarea lucrărilor, sigur că în 2022, dar cam într-o lună ar trebui să fie gata”, spune el.

Interesant, comuna Șișești mai are o situație similară la căminele culturale în reabilitare, ajunse și ele la 95% executare. E vorba de reabilitarea căminelor din Șurdești și Bontăieni, unde, din cauza unor întârzieri din proiectare și consultanță, s-a pierdut deja un an. Și aici, lucrările s-ar putea termina într-o lună. Alt cămin în execuție, dar fără probleme, din cauză că e făcut din buget local, fără încurcături, e în lucru, la Plopiș.