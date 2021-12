Dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului

Marți seara, polițiștii băimăreni au identificat în trafic doi șoferi care au condus sub influența alcoolului.

Unul dintre aceștia are 55 de ani și în timp ce a condus a acroșat două autoturisme, parcate pe strada Mărășești.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cel de-al doilea conducător auto, un bărbat, de 52 de ani, a fost oprit pe B-dul București. Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool din sânge.

În ambele cauze, s-au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.