Pivot din Muntenegru

CS Minaur se în­tă­rește și pe postul de pivot și anunță că a transferat-o pe muntenegreanca Itana Cavlovic, jucătoare cunoscută în Liga Florilor, aceasta aflându-se momentan sub contract cu CSU Știința București.

Itana Cavlovic s-a născut la Podgorica (Muntenegru) în data de 27 august 1997. Are 1,86m și 86 kg și joacă pe postul de pivot. Cluburi la care a evoluat: ZRK Danilovgrad (2013-2015), ZRK Buducnost Podgorica (2015-1017); Zagnos SK (2017-2018), Izmir Biyuksehir Belediyesi GSK (Turcia – 2018-2019), Dunaújvárosi Kohász KA (2019-2020), Rapid București (2020-2021) și CSU Știința București (2021-2022). Este componentă a echipei naționale a statului Muntenegru. A terminat Universitatea Donja Gorica, specialitatea graphic design.

Are două titluri naționale și o cupă cu Buducnost, echipă cu care a ajuns până în Final Four-ul Ligii Campionilor. Itana a jucat în fiecare dintre cele 22 de meciuri din Liga Florilor MOL pentru CSU Știința București, reușind să înscrie 60 de goluri. De asemenea, are două meciuri jucate în Cupa României și alte două goluri. Informație furnizată de csminaur.ro.