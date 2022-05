FC Lăpușul a câștigat derby-ul Lăpușului

Liga 4 din Maramureș se apropie de finalul sezonului și lupta a rămas interesantă doar în Seria Sud, deoarece în Seria Nord CSM Sighetu Marmației a devenit, matematic, campion, și este sigur de participarea la barajul pentru desemnarea campioanei județene.

În Sud, runda 18 a planificat derby-ul Lăpușului, între FC Lăpușul Tg. Lăpuș și FC Suciu de Sus, dar și în fruntea ierarhiei. Liderul a învins cu 2-1 și s-a desprins la patru puncte față de locul secund, însă campionatul nu e jucat. Unirea Șișești are de jucat o restanță mâine la Gloria Tăuții Măghe­răuș și în funcție de acest rezultat poate fi sau nu relansată lupta la vârf.

• Liga 4. Seria Sud, etapa 18: Rapid Satu Nou de Sus – Viitorul Ulmeni 3-2; Lăpușul Târgu Lăpuș – FC Suciu de Sus 2-1; ASCF Lăpuș R – CS Seini 8-1; CS Fărcașa – CSO Minerul Baia Sprie 0-3; AS Carmen Satulung – Gloria Tăuții Mă­ghe­­răuș 1-4; Bradul Groșii Țibleșului – Unirea Șișești 1-3. Clasamentul: 1. Lăpușul Tg. Lăpuș – 46 p; 2. Minerul Baia Sprie – 42 p; 3. FC Suciu de Sus – 42 p; 4. Unirea Șișești – 41 p (17 j); 5. Gloria Tăuții Măgherăuș – 38 p (17 j); 6. CS Fărcașa – 24 p; 7. ASCF Lăpuș R – 19 p; 8. CS Seini – 17 p; 9. Rapid Satu Nou de Sus – 16 p (17 j); 10. Bradul Groșii Țibleșului – 13 p; 11. Viitorul Ulmeni – 9 p; 12. AS Carmen Satulung – 2 p (17 j).

• Liga 4. Seria Nord, etapa 15: Salina Ocna Șugatag – Zorile Moisei 2-1; Avântul Bârsana – CSM Sighetu Marmației 1-4; Recolta Săliștea de Sus – AS Remeți 3-1; Bradul Vișeu de Sus – CSO Borșa 3-0 (la “masa” verde); Iza Dragomirești – Metalul Bogdan Vodă 3-0 (la “masa” verde). Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 42 p; 2. Bradul Vișeu de Sus – 32 p; 3. Salina Ocna Șugatag – 29 p; 4. Recolta Săliștea de Sus – 29 p; 5. Avântul Bârsana – 26 p; 6. Zorile Moisei – 25 p; 7. Iza Dragomirești – 14 p; 8. AS Remeți – 9 p; 9. CSO Borșa – 7 p; 10. Metalul Bogdan Vodă – 5 p.