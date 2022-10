Turism în declin în Moisei, faţă de anul trecut

Comunele din nordul judeţului sunt renumite în lumea întreagă pentru atracţiile turistice pe care le oferă. Moiseiul, însă, este aşezat geografic între două staţiuni turistice de talie mare: Vişeu şi Borşa.

Poziţionarea sa aduce avantaje, dar şi dezavantaje. Acesta este motivul pentru care autoritatea locală caută tot timpul să ofere noi atracţii turistice pentru ca vizitatorii să le treacă pragul în număr cât mai mare. Însă acest an a fost mai slab ca precedentul.

”Faţă de anul trecut, turismul în Comuna Moisei a scăzut. Am avut cu aproximativ 10% mai puţini turişti în zonă. Nu cunosc exact motivul, dar înclin să cred că de vină este în primul rând războiul din Ucraina. Însă, per ansamblu, 2022 a fost un an destul de complicat şi încă nu s-a încheiat… În toate aceste condiţii, turiştii vin la Moisei, însă nu e o aglomerare să zicem că nu sunt locuri de cazare. La pensiuni se vede totuşi un aflux de turişti, mai pregnant în week-end. Pentru a ajuta acest domeniu, noi ca administraţie am început să deschidem trasee turistice şi continuăm pe această linie. Dacă vecinii noştri din Borşa şi Vişeu pun la dispoziţia turiştilor tot felul de atracţii, trebuie să oferim şi noi ceva turiştilor. Avem şi un centru de informare turistică, cu o persoană care lucrează acolo. Este foarte activă şi postează tot timpul şi pe siteul centrului toate noutăţile. Mai mult, în Moisei se construiesc şi acum pensiuni. De asemenea, un nou trend e că localnicii se întorc definitiv din străinătate şi apoi îşi fac pensiune din casă”, a explicat primarul Grigore Tomoiagă.