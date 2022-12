Icoane valoroase, degradate şi paratrăsnete expirate la bisericile UNESCO

Se cer intervenţii de urgenţă

Patrimoniul bisericilor din patrimoniul UNESCO se degradează pe zi ce trece. Avem icoane valoroase, dar nu sunt bani pentru restaurarea lor, aşa că se deteriorează.

Mai mult, bisericile de lemn din Maramureş riscă în orice moment să rămână de domeniul amintirilor în cazul unor furtuni puternice, deoarece paratrăznetele existente nu mai fac faţă actualelor fenomene meteorologice, fiind depăşite. Semnalele de alarmă au fost trase în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din această lună.

Directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş, Ioan Marchiş, a vorbit cu o oarecare rezervă despre patrimoniul bisericilor UNESCO. Avem lucruri valoroase, dar în lipsa sistemelor de alarmă şi de apărare împotriva incendiilor, aceste obiecte e mai bine să rămână într-un con de umbră.

„Nu vorbim de starea bisericilor UNESCO, acestea au o stare bună. Icoanele se degradează. Nu avem bani pentru restaurarea lor. Nu le putem face publicitate căci dacă am spune că, de exemplu, în cutare monument UNESCO există icoane în valoare de 500.000 euro, noaptea s-ar fura. Nu există sisteme bune de securitate, de alarmă, transmisii bune între proprietari. Nu ne funcţionează ghizii. Eu am discutat cu reprezentanţii Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, pentru a-i convinge de valorile pe care le posedă pentru că ei sunt proprietari. Dacă nu conştientizezi această valoare, ei nu mai sunt atenţi. Înainte de a face sisteme de securitate, e periculos să clasezi aceste icoane. Dacă clasăm icoanele la tezaur şi le facem publicitate, participăm la insecuritatea lor. Întâi trebuie să punem la punct sistemele de alarmă, sistemele de apărare împotriva incendiilor”, a semnalat Ioan Marchiş.

Probleme serioase sunt şi cu paratrăsnetele care sunt vechi, fiind construite prin anii ’60. Doar două biserici de lemn sunt în regulă la acest capitol, respectiv cele din Plopiş şi din Rogoz, în rest, există riscul ca în orice moment să se producă o nenorocire, pentru că clima s-a modificat foarte mult.

„Doar două paratrăsnete din Maramureş descarcă furtunile de acum: Plopişul şi Rogozul. Noi am construit paratrăsnete în anii ’60 când furtunile erau mai mici. Banda aceea e scurtă şi nu descarcă furtunile puternice de acum. Problema paratrăsnetelor e foarte serioasă, deoarece în Maramureş şi în Sălaj, bisericile sunt pe înălţimi, pe dealuri. Avem noroc că nu se aprind bisericile. Nu te joci când faci un paratrăsnet, trebuie să faci anumite măsurători de descărcare. Aţi văzut ce grozăvii sunt vara: vânturile puternice au smuls turnul bisericii din Costeni. S-a modificat clima”, a adăugat Ioan Marchiş.

Prefectul judeţului Maramureş, Rudolf Stauder, consideră că e imperios necesar să se intervină pentru protejarea patrimoniului UNESCO. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a mai arătat că, recent, s-a pus la cale un parteneriat între Consiliul Judeţean şi Episcopia Ortodoxă a Maramureşului, astfel încât se vor putea face proiecte pentru a se cere finanţări de la Ministerul Fondurilor Europene.

„Am avut un demers împreună cu Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului pe subiectul bisericilor de patrimoniu. Am discutat cu secretarul de stat de la Ministerul Fondurilor Europene, ni s-a spus că există bani când e vorba de patrimoniu, mai ales de cel UNESCO. Aceste biserici sunt valori inestimabile. Eu am fost unul din cei mai importanţi militanţi să dau drumul la acest demers. Dacă se întâmplă ceva cu vreo biserică de aceasta nu ne mai spală nimeni ruşinea. Lucrurile se mişcă încet, dar s-au făcut paşi. Consiliul Judeţean face un parteneriat cu episcopia şi vor înainta proiecte către Ministerul Fondurilor Europene pentru a depune proiecte în vederea finanţărilor. Vă rugăm să vă concentraţi pe aceste subiecte şi noi vă ajutăm cu tot ce se poate”, a transmis prefectul Rudolf Stauder.