Crucea Roșie Română își mărește echipa!

Crucea Roșie Română caută un asistent medical pentru Serviciul de Ambulanță al Crucii Roșii Române. Dacă ești dornic să te alături și îndeplinești condițiile stabilite, așteptăm CV-ul tău pe adresa ina.pusta@crucearosie.ro

Condiții generale de participare: candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice, după cum urmează: are cetățenia română și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de legislația in vigoare; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, se va prezenta o adeverință medicală; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime conform cerințelor postului pentru care candidează; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea oricărui tip de infracțiune.