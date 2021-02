🕮 Lecții de învățat 🕮 Exerciții de adaptare

Ce îi lipsește Omului pentru a reuși să-și găsească echilibrul! În primul rând libertatea de a trăi și a visa așa cum își dorește. Asta am simțit cu ani în urmă, dar e valabil și astăzi, la o sesiune de proiect internațional derulată la Marsilia, în Franța.

O întâlnire de proiect pigmentată cu tot ce trebuia. Exact atât cât să fie constructivă, neplictisitoare, inovativă, creativă, incitantă… Cu contraste care ne compensează şi similarităţi care ne apropie, ne definesc discursul şi modul de acţiune. Erau acolo femei din Franța, Spania, Germania, Turcia, Danemarca, Cipru, România.

Tot parcursul programului a prilejuit fiecăreia dintre noi un exerciţiu de îndemânare şi adaptare culturală; amuzament și stângăcie, receptivitate și perseverență. Prilej de înţelegere a termenului «orizont de aşteptare». Asemănări, diferenţe de percepţie, de opinie şi capacităţi de interrelaţionare.

Am “citit” istorii personale cuprinse în albume şi gândul zboară la «oamenii-cărţi» din romanul Farenheit 451 al lui Ray Bradbury. Dacă acolo oamenii oglindeau o carte, în activitățile noastre era invers: oglinda unui destin, a unui om, reflectând toate bucuriile, năzuinţele, momentele de cumpănă, deciziile şi dramele sale personale.

Reuniunea de la Marsilia a fost o experienţă care nu se uită. Ne-am simţit bine noi, ne-am simţit bine cu ceilalţi parteneri. Am căzut de acord că diversitatea generează puterea şi important este să reuşeşti să vezi o situaţie şi dincolo de judecata care ne este confortabilă. Lecții de învățat!