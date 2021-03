O profesoară de engleză din Baia Mare la Chefi la cuțite

Anca Fati are 40 de ani, este profesoară și a venit în sezonul 9 „Chefi la cuțite” pentru a demonstra chefilor că se pricepe de minune la gătit, dar și pentru a-și face familia mândră, potrivit Antena 1.

Concurenta a ales să pregătească o rețetă de creier de porc cu ceapă și ou, pe crutoane de pâine și creier pane. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost mai mult decât uimiți să descopere această delicatesă din farfurie și au presupus că cel care a gătit are origini asiatice.

Anca Fati a spus că a venit la Chefi la cuțite și pentru bunica sa care s-a luptat de două ori cu cancerul și care este o mare fană a show-ului culinar. La Chefi la cuțite, profesoara a gătit creier de porc cu ceapă și ou, pe crutoane de pâine și creier pane. Bucătarii din juriu au fost încântați să o cunoască pe concurenta băimăreană și au savurat din plin nu numai preparatul culinar, ci și „picanteriile” din viața acesteia. Anca Fati a relatat în fața juraților cum și-a cunoscut soțul. Ea era profesoară, iar el, un elev rebel.

„Ne-am cunoscut la liceu. Eu eram teacher și el era elev, dar nu a fost elevul meu. Am soț tânăr și frumos. E cu cinci ani mai mic decât mine, el atunci termina liceul când eu eram profesoară. Mi-am cunoscut soțul printr-o întâmplare. O prietenă m-a rugat să îi țin locul la clasă. El era unul dintre cei mai rebeli. Când a intrat în clasă vorbind la telefon l-am poftit afară. Apoi a revenit și și-a cerut scuze și am făcut meditații pentru Bac (…). Suntem căsătoriți de 14 ani și avem un băiețel de 12 ani”, a dezvăluit aceasta în cadrul emisiunii.

După un dialog savuros cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Anca Fati a aflat ce părere au avut chefii despre preparatul său, dar și care a fost deznodământul! Cu două cuțite, concurenta a primit astfel șansa de-a merge mai departe în competiție. Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.